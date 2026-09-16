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Marlaska defiende su gestión en Ceuta frente al PP en 11M o la dana: Hago bien en seguir

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Madrid, 16 sep (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recalcado este miércoles en el Congreso que continuará al frente de su departamento y ha contrapuesto su gestión en la crisis de Ceuta a la que realizó el PP con los atentados del 11M en Madrid, el Prestige, la dana o los incendios.

"Hago bien en seguir en este Gobierno", ha enfatizado Marlaska en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, donde el PP y Vox han vuelto a pedirle que dimita por su "negligencia" e "incompetencia" en la gestión de la crisis migratoria que está viviendo Ceuta tras la entrada masiva miles de migrantes a nado desde Marruecos los días 30 y 31 de julio

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Tanto el secretario general del PP, Miguel Tellado, como su vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral, Elías Bendodo, han censurado las palabras del ministro que la semana pasada tildó de "subjetiva" la sensación de inseguridad de los ceutíes.

Según Tellado, las denuncias han aumentado un 600%; las actuaciones de los bomberos un 200%; los allanamientos de morada un 6.000% o las agresiones sexuales. "No es una sensación subjetiva, es el resultado de su incompetencia y su insolencia. Debería darle vergüenza", ha asegurado el diputado que ha llegado de tacharle de "incompetente de manual"

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En su réplica, Marlaska ha admitido que si bien el índice de criminalidad ha aumentado en Ceuta, también ha incrementado el número de efectivos policiales desplegados, unos 1.600; de detenidos ,más de 600 y de migrantes ilegales expulsados tras la comisión de un delito, más de 300.

"Esa es la diferencia, nosotros trabajamos, ustedes bulos, mentiras e informes de la CIA", ha añadido el ministro antes de volver a recordarle al PP, concretamente en respuesta a Bendodo, qeu durante el Gobierno de Mariano Rajoy se perdieron más de un 10% de efectivos policiales.

"Teniendo en cuenta cómo ustedes gestionan crisis como el Prestige, el 11M, las residencias de Madrid, la dana de Valencia o los incendios forestales creo que hago bien en seguir en este Gobierno progresista", ha reivindicado.

Desde Vox, su diputado Ignacio Gil Lázaro ha instado a Marlaska a decir "la verdad" para confirmar que el Ejecutivo "quiere enquistar la situación, que prolongue, acentúe y agrave para que Sánchez pueda trapichear con la soberanía de Ceuta".

"Yo no engaño ni a los ceutíes ni a nadie", ha respondido el ministro quien ha advertido irónicamente a Vox que tenga cuidado porque el PP les está "adelantando en el bulo, la mentira y la irresponsabilidad". EFE

(foto) (vídeo)

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