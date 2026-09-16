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Madrid se replanteará su apoyo al Festival de las Ideas tras retirar Allianz su patrocinio

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Madrid, 16 sep (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento se replanteará "total y absolutamente" su apoyo y colaboración con el Festival de las Ideas en próximas ediciones, después de la retirada de su principal patrocinador, Allianz, tras las protestas de varios participantes.

"Estamos profundamente decepcionados con el Festival de las Ideas", ha afirmado Almeida en declaraciones a los medios, que ha considerado que lo ocurrido supone un "achicamiento" del debate sobre las ideas.

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El alcalde ha señalado que el Consistorio no adoptará ninguna medida este año porque existen convenios firmados, pero ha advertido de que revisará su colaboración para futuras ediciones.

Almeida ha cuestionado que se haya producido la retirada del patrocinador a raíz de las críticas de participantes y ha defendido que Madrid es una ciudad abierta al debate de las ideas.

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Allianz anunció este martes su retirada como patrocinador del festival después de que más de una veintena de participantes cuestionaran su vinculación con Israel y condicionaran su participación a la salida de la aseguradora. EFE

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