Luz verde definitiva a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad

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Madrid, 16 sep (EFE).- El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad sin las principales enmiendas incorporadas por el PP en el Senado y acordadas con algunos grupos.

La reforma amplía los servicios y prestaciones de los dependientes y personas con discapacidad, prioriza la voluntad y circunstancias de cada persona y agiliza los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación.

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Durante el debate, la mayoría de los grupos han criticado el veto del Gobierno a enmiendas que fueron negociadas y aprobadas en el Senado, como la de ampliar sin límite de edad la prestación CUME que reciben los padres con hijos con cáncer o enfermedad graves actualmente hasta los 26 años.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha destacado que la reforma supone una "refundación del modelo de cuidados en España" y ha recordado que gracias al real decreto de financiación convalidado en el Parlamento en julio las comunidades han recibido más de 517 millones de euros adicionales solo en dos meses, que serán un total de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.

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"Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028. Nuestro compromiso es total y ahora toca que todas las comunidades autónomas remen a favor para hacerlo una realidad", ha aseverado. EFE

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