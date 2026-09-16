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La Xunta reclama al Gobierno central la apertura completa del Pazo de Meirás

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A Coruña, 16 sep (EFE).- La Xunta ha vuelto a pedir al Gobierno central que permita el acceso completo de la ciudadanía al Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña).

Lo ha dicho este miércoles el director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, en un acto por el 175.º aniversario del nacimiento de Emilia Pardo Bazán, que se ha celebrado en el Pazo de Meirás.

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Lorenzo ha lamentado que, "transcurridos casi seis años desde que el Estado recuperó su titularidad, todavía no se puedan visitar todos los espacios”, por lo que ha instado al Ejecutivo central a “completar los trámites que posibiliten su apertura total”.

Ha señalado, además, que es necesario que, previamente, el Estado lleve a cabo "las obras necesarias en el inmueble con el objetivo de garantizar tanto las buenas condiciones del edificio como la seguridad de los visitantes".

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Ha reiterado la voluntad de la Xunta de Galicia de gestionar el Pazo de Meirás, "una vez que el Gobierno central lleve a cabo estas actuaciones de acondicionamiento en el inmueble, que garanticen que todas las estancias se encuentran en un estado óptimo para abrirlas al público".

El director general de Cultura ha avanzado que desde el Gobierno autonómico "ya se está elaborando" un plan director sobre los posibles usos, que actualice el presentado por la Xunta en 2020 "con el objetivo de que abarque la totalidad de la historia del Pazo de Meirás, incluyendo tanto el legado de Emilia Pardo Bazán como el proceso por el que se convirtió en propiedad del dictador". EFE

car/am/ram

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