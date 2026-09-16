La Generalitat incorpora 2 cuadros de Zurbarán y Mengs a la Colección Nacional de Cataluña

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Barcelona, 16 sep (EFE).- El Departamento de Cultura de la Generalitat ha incorporado dos obras de los pintores Juan de Zurbarán y Anton Raphael Mengs a la Colección Nacional de Cataluña.

Según ha informado el Departamento de Cultura, se trata de las obras 'Bodegón del molinillo de chocolate', de Juan de Zurbarán, y de un autorretrato de Anton Raphael Mengs, que pasan así a formar parte del patrimonio público catalán a través de una dación en pago.

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Las obras proceden del fondo de la familia Bertran, destacada colección privada catalana especializada en arte hispánico y barroco europeo, formada a lo largo de varias generaciones.

En el caso del bodegón de Juan de Zurbarán, datado hacia 1640, la obra formó parte de la colección de Francesc Cambó, que la dio a su abogado, Josep Bertran i Musitu, en agradecimiento por sus servicios.

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La obra destaca por la calidad pictórica y por la singularidad iconográfica del molinillo de chocolate, un elemento poco habitual que aporta información sobre las costumbres, objetos cotidianos y la cultura material del Barroco hispánico.

Su incorporación a las colecciones nacionales de Cataluña permite recuperar una pieza de gran relevancia que había formado parte de un conjunto primordial del coleccionismo catalán.

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El cuadro se integrará en el fondo de obras de Cambó que ya alberga el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) desde hace décadas.

La obra 'Autorretrato', de Anton Raphael Mengs, datada hacia 1775, es una obra de gran calidad de uno de los principales representantes del neoclasicismo europeo.

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La pieza está documentada prácticamente desde su creación y contribuyó a fijar la imagen del artista difundida en biografías y estudios durante más de un siglo. Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 formó parte de la exposición monográfica dedicada a Mengs en el Museo Nacional del Prado.

La incorporación de estos cuadros al patrimonio público catalán responde a la propuesta del MNAC, que seleccionó y estudió las piezas y valoró favorablemente su ingreso por su calidad, singularidad y capacidad de enriquecer las colecciones nacionales.

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Ambas pinturas constituyen una aportación de primer orden a los fondos de Renacimiento y Barroco del MNAC y refuerzan la representación de dos autores de referencia en la historia del arte europeo.

La dación en pago permite satisfacer una deuda u obligación tributaria mediante entrega de bienes. Junto a la compra, el derecho de tanteo y las donaciones, es una de las vías que permiten incorporar nuevas piezas a la Colección Nacional y completar las colecciones públicas de Cataluña. EFE.

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