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La Fórmula Uno anuncia su calendario 2027: inicio en Baréin y vuelta de Portugal y Turquía

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Redacción Deportes, 16 sep (EFE).- La Fórmula Uno presentó este miércoles su calendario para el Mundial de 2027, que constará de 24 carreras, comenzará el 12 de marzo en Sakhir, con el Gran Premio de Baréin, y finalizará en Abu Dabi el 12 de diciembre.

Los dos primeros Grandes Premios, en Baréin y Arabia Saudí, corresponden a los dos que se suspendieron en 2026 a causa de los conflictos bélicos en la región desde comienzos de año. Los test de pretemporada se celebrarán en Baréin del 24 al 27 de febrero.

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Además, también regresan al calendario los Grandes Premios de Portugal y Turquía. El Gran Premio de España volverá a celebrarse en Madrid por segundo año consecutivo y está previsto para el fin de semana del 10 al 12 de septiembre, en la que será la decimoquinta ronda de la competición.

En el calendario de 2027 no estará, sin embargo, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya -rebautizado así en 2026 tras albergar durante 35 años el Gran Premio de España-. Desde la próxima campaña Montmeló se alternará con el circuito belga de Spa-Francorchamps y, por tanto, sólo acogerá la prueba en 2028, 2030 y 2032.

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Además, las carreras esprint pasan de ser seis a diez, "debido al éxito continuado y la alta demanda por el formato", según la FIA. Se correrán en Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Sao Paulo, Catar y Abu Dabi.

"El calendario es un fuerte reflejo del atractivo global y el crecimiento continuado de nuestro deporte. Combina tradición, innovación e interacción con los aficionados al mismo tiempo que mantiene los estándares deportivos más altos", declaró el presidente de la FIA Mohammed ben Sulayem, según un comunicado de la organización.

"La Fórmula Uno continúa atrayendo nuevas audiencias alrededor del mundo. Semana tras semana, los mejores pilotos del mundo se batirán en algunos de los circuitos más desafiantes del deporte de motor. Crean un espectáculo como no hay otro en el deporte", añadió Stefano Domenicali, presidente de la competición.

Pese al interés reiterado de Argentina por recuperar en un futuro próximo la Fórmula Uno, los únicos Grandes Premios presentes en Latinoamérica en 2027 serán los de México, del 29 al 31 de octubre, y Sao Paulo (Brasil), del 5 al 7 de noviembre.

El calendario es el siguiente:

12-14 de marzo, Baréin, Sakhir.

19-21 de marzo, Arabia Saudí, Yeda.

2-4 de abril, Australia, Melbourne.

9-11 de abril, Japón, Suzuka.

16-18 de abril, China, Shanghái.

30 de abril-2 de mayo, Miami, Miami.

21-23 de mayo, Canadá, Montréal.

4-6 de junio, Mónaco, Mónaco.

18-20 de junio, Portugal, Portimao.

2-4 de julio, Gran Bretaña, Silverstone.

9-11 de julio, Austria, Spielberg.

23-25 de julio, Bélgica, Spa.

30 de julio-1 de agosto, Hungría, Budapest.

3-5 de septiembre, Italia, Monza.

10-12 de septiembre, España, Madrid.

24-26 de septiembre, Azerbaiyán, Bakú.

1-3 de octubre, Turquía, Estambul.

8-10 de octubre, Singapur, Singapur.

22-24 de octubre, Estados Unidos, Austin.

29-31 de octubre, Ciudad de México, Ciudad de México.

5-7 de noviembre, Sao Paulo, Interlagos.

18-20 de noviembre, Las Vegas, Las Vegas.

3-5 de diciembre, Catar, Lusail.

10-12 de diciembre, Abu Dabi, Yas Marina.

EFE

acg/cmm

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