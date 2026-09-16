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La Fiscalía recurre por "prematuro" el tercer grado al exdirigente etarra Henri Parot

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Madrid, 16 sep (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido por "prematuro" el tercer grado penitenciario que concedió el Gobierno Vasco al exdirigente etarra Henri Parot, responsable del atentado de la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que ingresó en prisión en 1990 en cumplimiento de una condena acumulada de 40 años.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado recurso ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria contra la resolución de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco que acordó la progresión a tercer grado penitenciario de Henri Parot, al considerar que dicha decisión resulta prematura en el momento actual y no se ajusta plenamente a los criterios legales que rigen la clasificación penitenciaria.

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En su escrito, la Fiscalía reconoce la evolución favorable del interno durante el cumplimiento de la condena, así como el correcto desarrollo de la modalidad flexible prevista en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que ya le fue aplicado, la ausencia de incidencias y la existencia de apoyo social y familiar.

No obstante, sostiene que el tiempo transcurrido desde la aplicación de dicho régimen es todavía insuficiente para considerar plenamente consolidados los factores que permitirían acceder al régimen de semilibertad propio del tercer grado. EFE

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