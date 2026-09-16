La Fiscalía de la AN recurre la semilibertad "prematura" del exdirigente de ETA Henri Parot

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha recurrido ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria la resolución del Gobierno Vasco que concedió el tercer grado penitenciario al exdirigente etarra Henri Parot, al entender que es una semilibertad "prematura".

Así lo ha comunicado este miércoles el Ministerio Público, señalando en una nota de prensa que la decisión "resulta prematura en el momento actual y no se ajusta plenamente a los criterios legales que rigen la clasificación penitenciaria".

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La Fiscalía indica que reconoce la "evolución favorable" del interno durante el cumplimiento de la condena, así como el correcto desarrollo de la modalidad flexible prevista en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, la ausencia de incidencias y la existencia de apoyo social y familiar.

"No obstante, el tiempo transcurrido desde la aplicación de dicho régimen es todavía insuficiente para considerar plenamente consolidados los factores que permitirían acceder al régimen de semilibertad propio del tercer grado", recalca.

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