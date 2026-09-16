Kubalita: "La primera vez que vi 'Pioneras' no podía dejar de llorar"

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Chiclana de la Frontera (Cádiz), 16 sep (EFE).- La primera portera de la selección española de fútbol, Carmen Arce ‘Kubalita’, confesó este miércoles que la primera vez que vio "Pioneras. Sólo querían jugar", filme de Marta Díaz de Lope Díaz que relata la historia del primer equipo femenino en la España de los 70, no podía "dejar de llorar".

'Kubalita' y la directora de la película fueron las protagonistas de las actividades de la VI edición de Generamma, el festival dedicado al cine hecho por mujeres que se celebra hasta el 19 de septiembre en Chiclana de la Frontera (Cádiz), organizado por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA).

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En un coloquio tras la proyección del filme, 'Kubalita' narró que tanto ella como sus compañeras de equipo, cuando vieron esta película, fueron conscientes de "lo duro que fue" para ellas ser futbolistas en la España del franquismo.

“Pensaba que no la iba a volver a ver, porque abrió un cajón en mi memoria que no era consciente de haber cerrado, pero la he visto cuatro veces más y cada vez la disfruto más”, confesó.

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Algo parecido, contó, les ha pasado a sus compañeras de equipo: “No recordaban haber recibido insultos y cuando vieron la película revivieron eso y se dieron cuenta de que lo habían guardado todo en el subconsciente”.

La película de Díaz de Lope Díaz les ha hecho recordar "todo lo bueno, pero también lo duro que fue”.

Marta Díaz señaló que tanto Carmen como el resto del equipo “eran unas niñas, eran muy jóvenes, y para nada tenían la sensación de que estuvieran luchando contra nada, sino que sólo estaban haciendo lo que más les gustaba" sin ser conscientes de que estaban enfrentándose "a un prejuicio imperante en la época, a unas miradas y a unas humillaciones”.

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“Es bonito que hayan podido ponerse en valor a sí mismas” al ver la película, apuntó la cineasta.

El largometraje fue proyectado esta mañana en una sesión especial del festival organizada junto con el Observatorio de Igualdad de RTVE. EFE