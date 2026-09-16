Jueves, 17 de septiembre de 2026

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción deportes. La sexta jornada de LaLiga EA Sports, que comenzó el martes, se completa este jueves con los partidos Betis-Getafe, entre el tercero y el decimoquinto; y Málaga-Villarreal, entre dos equipos que ocupan puestos de descenso y que tienen sólo por detrás al colista, el Elche.

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FÚTBOL LIGA EUROPA

San Sebastián. La Real Sociedad vuelve a la Liga Europa tras una temporada de ausencia en el panorama continental, en un estreno en el que los de Pellegrino Matarazzo recuperan al defensa central Igor Zubeldia frente al Bournemouth inglés, clasificado para debutar en una competición europea de la mano del entrenador español Andoni Iraola.

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. También se juegan los partidos OFI Creta-Hoffenheim, Levski Sofía-Salzburgo, Juventus-NEC, Viktoria Plzen-Union SG, Celtic-Ferencvaros, Crystal Palace-Lech Poznan, Besiktas-Marsella, Lillestrom-Torreense.

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BALONMANO LIGA CAMPEONES

Montpellier (Francia). El vigente campeón de Europa, el Barça, se enfrenta este jueves y a domicilio al rival más duro de la primera fase de la nueva Liga de Campeones de balonmano, el Montpellier francés, un duelo que pondrá a prueba el gran momento de forma con el que el conjunto azulgrana ha iniciado la temporada.

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TENIS COPA DAVIS

Santiago de Chile. Sorteo de enfrentamientos de la eliminatoria de segunda ronda de la Copa Davis entre las selecciones de Chile y España, que se juega en Santiago entre el viernes y el sábado. La primera, que capitanea Nicolás Massú, juega con Alejandro Tabilo, Cristian Garín, Tomas Barrios y Matías Soto; la segunda, con David Ferrar al frete, viaja con Rafa Jódar, Dani Mérida, Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Amistoso Unicaja-UCAM Murcia, en Jaén (20.00).

- Previa de la Supercopa de la Euroliga, en Abu Dabi el viernes y el sábado.

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BALONMANO

- Liga de Campeones. 2ª jornada: Montpellier-Barça (20.45).

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 6ª jornada (FOTO): Betis-Getafe (19.00) y Málaga-Villarreal (21.30).

- Crónica general. Goleadores. Las frases de la jornada. 10 datos de la jornada.

- La jornada europea en 5 focos.

- LaLiga EA Sports. 7ª jornada. Previa del Espanyol-Elche.

- Liga Europa. 1ª jornada: Real Sociedad-Bournemouth (21.00). (FOTO)

. También se juegan los partidos OFI Creta-Hoffenheim, Levski Sofía-Salzburgo (18.45), Juventus-NEC, Viktoria Plzen-Union SG, Celtic-Ferencvaros, Crystal Palace-Lech Poznan, Besiktas-Marsella, Lillestrom-Torreense (21.00). (FOTO)

- LaLiga Hypermotion. 6ª jornada. Previa del Albacete-Córdoba.

- Mundial femenino sub-20 de Polonia. Se completan los octavos de final: Francia-Canadá, en Lodz, e Inglaterra-Nigeria, en Bielsko-Biala (15.00 CET/13:00 GMT), y Corea del Norte-Japón, en Lodz, y Polonia-Colombia, en Bielsko-Biala (18.30 CET/16.30 GMT).

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- Inglaterra. Copa de la Liga. 1/16 final: Manchester City-Norwich (20.30).

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Copa Libertadores. Cuartos de final, vuelta: Flamengo-Independiente del Valle.

- Copa Sudamericana. Cuartos de final, vuelta: Montevideo City-Cienciano.

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GOLF

- DP World Tour. BMW PGA Championship, en Wentworth, Surrey (Reino Unido) (hasta 20)

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MOTOCICLISMO

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio Austria, 15ª cita de los Mundiales de velocidad, en el Red Bull Ring de Spielberg. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

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TENIS

- Torneo WTA 500 de Guadalajara (México) (hasta 19) y 250 de Sao Paulo (Brasil) (hasta 20).

- BBVA Open Internacional de Valencia (hasta 20).

- Copa Davis. Previa de la segunda ronda clasificatoria.

- Sorteo de la eliminatoria Chile-España, que se juega en Santiago.

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