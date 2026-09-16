Identificado un biomarcador que ayuda a distinguir los tumores malignos de ovario

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Sevilla, 16 sep (EFE).- Un equipo de investigadores de los hospitales universitarios Virgen del Rocío (Sevilla) y Puerto Real (Cádiz), del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA) y de la Universidad de Cádiz ha identificado un biomarcador (microARN) presente en la sangre que puede ayudar a diferenciar los tumores ováricos malignos de los benignos.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha destacado en una nota de prensa que el cáncer de ovario sigue siendo uno de los principales retos de la oncología ginecológica porque en sus fases iniciales puede evolucionar de forma poco sintomática.

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Además, las herramientas diagnósticas disponibles presentan limitaciones para diferenciar con precisión las masas ováricas benignas de las malignas, por lo que "la identificación de nuevos biomarcadores que puedan complementar las pruebas actuales constituye una importante línea de investigación".

Los microARN son moléculas de ARN no codificante (que no se traducen en una proteína) implicadas en la regulación de la expresión de numerosos genes.

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Una de sus características de mayor interés desde el punto de vista diagnóstico es que pueden encontrarse de forma estable en la circulación sanguínea, lo que permite estudiarlos mediante una muestra de sangre y los convierte en potenciales biomarcadores no invasivos.

En el estudio, publicado en la revista internacional 'Diagnostics', se analizaron 179 microARN en muestras de suero de mujeres con masas ováricas e indicación quirúrgica.

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Los investigadores identificaron 38 microARN con diferencias estadísticamente significativas entre los tumores benignos y malignos.

Entre ellos destacó especialmente uno perteneciente a la familia miR-200, el hsa-miR-200c-3p, cuya expresión sérica (concentración) fue aproximadamente 18 veces superior en las pacientes con tumores malignos.

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Estos resultados sitúan al hsa-miR-200c-3p como un candidato de interés para continuar investigando su posible aplicación en la evaluación de las pacientes con una masa ovárica.

Sin embargo, el estudio también muestra que su capacidad diagnóstica no fue significativamente superior a la de los marcadores tumorales actualmente utilizados, por lo que su principal interés podría residir en aportar información complementaria a las herramientas ya disponibles.

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“Nuestro objetivo no es sustituir a los marcadores tumorales actualmente utilizados sino identificar nuevos biomarcadores que puedan aportar información complementaria y contribuir en el futuro a mejorar la evaluación preoperatoria", ha señalado José Diego Santotoribio, investigador del Hospital Universitario Puerto Real y del INiBICA y primer autor del trabajo. EFE