En prisión 'el Pablo Escobar' de Suecia, detenido en el golpe al narcobanco de Dubai

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Madrid, 16 sep (EFE).- Jonas Sture Falk, apodado 'Billy el niño' y considerado "el Pablo Escobar' de Suecia, ha ingresado en prisión en España tras ser entregado por su país después de que fuera detenido en la operación que lideró la Policía Nacional contra la 'Banca de Dubai', el banco clandestino más importante del mundo al servicio de los narcos.

Agentes de la Policía Nacional han materializado la entrega del arrestado desde Suecia en virtud de una orden europea de detención por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

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La pasada semana la Policía Nacional informó del golpe asestado al entramado criminal legado a ese narcobanco, con capacidad para mover importantes cantidades de dinero y blanquear los beneficios de los grandes capos del narcotráfico.

En el desmantelamiento del entramado criminal, fueron detenidas 21 personas, 14 de ellas en España, entre los que destacaba el líder o bróker de este narcobanco. Otros siete implicados fueron arrestados en virtud de órdenes de internacionales de detención en Emiratos Árabes (4 detenidos), Egipto (1), y Países Bajos (1) y Suecia (1).

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"Se ha logrado atacar la financiación de los llamados ases o números uno del narcotráfico que inundaba Europa de cocaína, por lo que durante un tiempo estaremos más seguros", dijo en rueda de prensa el comisario principal Alberto Morales de la UDYCO.

Entre los detenidos figuraban tres de los grandes "señores" de la droga, a excepción del calificado como "número uno", el ciudadano español Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, que continúa en busca y captura.

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A él se atribuyen la mayoría de grandes cargamentos de droga introducidos en Europa en los últimos años, como dos toneladas procedentes de Paraguay o las 13 introducidas en fruta en Algeciras.

Los otros tres que sí han sido detenidos son: Carlos Humberto Arango, alias 'Poker face' o 'burger King', enlace del Tigre con el cartel colombiano; el ya mencionado 'Pablo Escobar de Suecia', y Perikles David, alias 'Peris' o 'Spartan', relacionado también con las 13 toneladas de Algeciras y responsable de una de las cargas que llevaba el buque Nehir. EFE

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