El director de la F1 de Madrid: "La estabilidad del negocio depende de ser los mejores"

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Madrid, 16 sep (EFE).- El director del gran premio de Fórmula Uno de Madrid, Luis García Abad, aseguró este miércoles que, tras las celebración el pasado fin de semana de la primera carrera de la principal prueba automovilística en la capital después de 45 años, la estabilidad del proyecto "depende exclusivamente de ser los mejores".

García Abad participó en un coloquio en la segunda y última jornada del World Football Summit, foro dedicado a la industria del fútbol y del deporte que se celebra en La Nave de Madrid, donde enfatizó la vocación de Madrid por tener un proyecto a largo plazo en la F1.

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"No estamos aquí para hacer un evento. En Fórmula Uno, competimos con otras 23 sedes que compiten por nuestros clientes y patrocinadores. El siguiente paso es tratar de ser el mejor para atraer a los mejores y poniéndoselo muy difícil a la gente que sabe hacerlo muy bien", explicó el directivo.

A su juicio, "la excelencia no es algo negociable". "La estabilidad del negocio depende sola y exclusivamente de que seamos los mejores", remarcó.

El director del Gran Premio de España destacó el auge que Madrid ha cobrado en la organización de grandes eventos.

"Madrid ha dejado de ser un poblacho manchego, se ha sacudido los complejos y ha salido al mundo a demostrar que puede organizar cualquier cosa que se proponga. Madrid es algo más que el Atlético o el Real Madrid. Lo que viene ahora es tratar de atraer por clima, servicios, infraestructuras, por ambiente, por vida... No es un ambiente falso. Madrid está preparada y lista", resumió.

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En la charla también participó el consejero delegado del Mutua Madrid Open de tenis, Gerard Tosbanian, quien también valoró el cambio experimentado por la capital española en relación con Barcelona.

En su opinión, hace un cuarto de siglo, "mucha gente identificaba España con Barcelona" por los eventos que organizaban y los Juegos Olímpicos de 1992.

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Pero en las dos últimas décadas, prosiguió Tosbanian, ha habido un cambio de percepción y es Madrid la que ha recuperado esa consideración por su capacidad para atraer grandes competiciones deportivas.

El director de la NFL en España, Rafael de los Santos, puso el acento en que Madrid es una ciudad que ofrece "seguridad, infraestructuras y, sobre todo, capacidad de acoger a la gente". EFE

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