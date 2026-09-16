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El Congreso reprueba a Marlaska por su gestión en la crisis de Ceuta

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Madrid, 16 sep (EFE).- El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una moción del PP por la que reprueba al ministro del Interior, Fernando Grane-Marlaska, por su gestión en la crisis de Ceuta tras la entrada irregular en la ciudad autónoma de más de 70.000 personas los pasadas 30 y 11 de julio.

Este punto de la moción de los populares ha salido adelante por 184 votos a favor 149 en contra y 11 abstenciones, tras una debate en que el diputado popular Javier Celaya ha criticado la "nefasta actuación del señor Marlaska", quien "mintió respecto a los avisos recibidos antes de la avalancha" y "la invasión".

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"Ahora, el Gobierno pretende escurrir su responsabilidad usando como cabeza de turco al jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta", dimitido la pasada semana, ha añadido el diputado en su intervención.

No es la primera vez que el Parlamento acuerda reprobar a Marlaska. También se acordó así por su gestión de la tragedia de la valla de Melilla, en la que el 24 de junio de 2022 murieron al menos 23 inmigrantes, y en otra ocasión por la gestión del asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) al ser arrollados por una narcolancha. EFE

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