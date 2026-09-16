Diallo sigue al margen del grupo y apunta a ser de nuevo baja ante el Leganés

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Granada, 16 sep (EFE).- El lateral francés del Granada Baila Diallo se mantuvo al margen del grupo en el entrenamiento completado este miércoles por los rojiblancos para preparar el partido del domingo ante el Leganés, por lo que apunta a ser de nuevo baja en ese choque.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ completó este mediodía en su ciudad deportiva el segundo de los cinco entrenamientos previstos para preparar el partido ante el Leganés, sesión que estuvo abierta a los medios.

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La principal noticia fue que Diallo sigue trabajando en solitario, en la jornada de este miércoles con el readaptador del equipo al no estar aún recuperado del todo de los problemas físicos que le han hecho perderse los dos últimos partidos.

El lateral galo, que es un jugador clave para Pacheta, apunta a ser baja también en Butarque, donde el Granada buscará el domingo reencontrarse con la victoria tras dos partidos sin ganar.

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Las otras dos bajas en la sesión fueron el medio Diego Hormigo y el extremo francés Kader Bamba, que siguen en la enfermería rojiblanca, han faltado a los últimos partidos y tampoco estarán ante el Leganés.

Algunos jugadores se incorporaron más tarde al trabajo de grupo, aunque se debe a la habitual gestión de cargas de cada semana por parte del cuerpo técnico, por lo que el resto de miembros de la plantilla rojiblanca estará disponible el domingo. EFE

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