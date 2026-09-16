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Cádiz accede a uno de sus lugares más enigmáticos, las Cuevas de María Moco

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Cádiz, 16 sep (EFE).- Uno de los lugares más secretos y enigmáticos de Cádiz, las Cuevas de María Moco, unas galerías subterráneas que se construyeron en el siglo XVIII para defender a la ciudad de desembarcos enemigos y sobre las que se han creado todo tipo de leyendas, ha abierto este martes para que 2.000 gaditanos puedan sumergirse en el histórico y misterioso espacio.

Estas excepcionales visitas son una de las más esperadas actividades del programa 'Cádiz, Emporio del Orbe', una semana en la que la ciudad revive el periodo de esplendor que vivió entre 1493 y 1805, cuando fue la puerta hacia el Nuevo Mundo y el rico comercio con América la convirtió en una capital mundial económica, cultural y científica.

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El terrible asalto angloholandés que la ciudad sufrió en 1596 marcó un momento de inflexión en el que la corona española decidió fortificar la ciudad y amurallarla con la Puerta de Tierra, en el único acceso terrestre de la ciudad.

En el siglo XVIII la defensa se completó con unas galerías subterráneas de unos dos kilómetros y medio.

Se construyeron tres tipos "muy semejantes pero con distintas funciones" y que no están conectadas entre sí, como ha explicado José María Gener Basallote, arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Cádiz.

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  Unas tenían funciones de comunicación y otras (en total seis) eran contraminas, con la función de evitar que el enemigo entrara en la ciudad abriéndose paso bajo tierra con minas.

  Las terceras eran las galerías de fusileros, en las que en caso de que el enemigo desembarcara en la ciudad, serían recibidos por hombres armados con fusiles que se escondían en ellas dispuestos a impedir su avance.

     Unos 200 metros de estas galerías de fusileros, construidas con piedra ostionera y ladrillos en las bóvedas y con aberturas en las paredes para las armas de los fusileros y orificios en el techo para que el humo de sus disparos escapara, son las que entre hoy y los próximos días 2.000 gaditanos podrán visitar. La expectación en la ciudad ha sido tal que en total ha habido 5.000 solicitudes.

  Estas estructuras defensivas no se llegaron a usar nunca "afortunadamente", ha explicado el arqueólogo.

    Con ellas Cádiz tenía "un sistema defensivo tan completo, yo creo que el mejor de España y uno de los mejores de Europa, que nunca llegaron a tener que usarlo. Es muy conocido que ni el propio Napoleón llego a entrar aquí", ha añadido.

 Cuando su uso defensivo decayó, las cuevas, muy cercanas al muelle de la ciudad, se convirtieron en un lugar perfecto para el contrabando.

A principios del siglo XIX se pilló en ellas a una banda de ladrones que robaban, y escondían allí, asientos de coches, tras lo que el alcalde ordenó cerrar todos los accesos a estas galerías porque se estaban convirtiendo en "un nido de rateros", ha explicado el arqueólogo.

 Y también se convirtieron con los años en un espacio que alimentó leyendas y mitos de todo tipo.

Ni siquiera se sabe a ciencia cierta de dónde viene su llamativo nombre. las cuevas de María Moco.

     "El mito tiene muchas interpretaciones", explica el arqueólogo.

      Porque María Moco, según las diferentes leyendas, era desde una mujer que se enamoró de un comandante que le rompió el corazón hasta una gitana que hacía brujerías y vivía allí con pavos.

      El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha agradecido al Instituto Hidrográfico de la Marina, en cuya sede en Cádiz está el acceso que se ha abierto estos días, su apoyo para que las cuevas "pasen de la leyenda a la realidad" para la ciudad durante unos días y ha abierto la puerta a que, quizá en un futuro, puedan ser visitables.

    "La seguridad premia", ha explicado sobre esta posibilidad en unas cuevas que en algún punto tienen caídas de hasta trece metros. EFE

(foto) (vídeo)

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