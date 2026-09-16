Bustinduy insta a reducir a la mitad las listas de espera en dependencia en 2027

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Madrid, 16 sep (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha instado a las comunidades autónomas tras la aprobación de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad a reducir las listas de espera a la mitad en 2027 y a que desaparezcan para 2028.

El responsable de Derechos Sociales ha intervenido en el Congreso de los Diputados en el debate de aprobación de una reforma que significa la "refundación del modelo de cuidados en España", ofreciendo más derechos, servicios y prestaciones y menos burocracia para las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad.

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Bustinduy ha recordado que gracias al real decreto de financiación convalidado en el Parlamento en julio, las comunidades ya han recibido más de 517 millones de euros adicionales solo en dos meses para el sistema de dependencia, y serán un total de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.

"A diferencia de cuando se aprueban otras leyes no hay que esperar, porque hemos aprobado la financiación de este cambio de modelo por adelantado, antes de culminar esta reforma", ha señalado el ministro.

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Además, ha destacado que blinda la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia incorporando en la ley la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50 % de la inversión.

"Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028. Nuestro compromiso es total y ahora toca que todas las comunidades autónomas remen a favor para hacerlo una realidad", ha concluido. EFE

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