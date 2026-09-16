Brasil gana en los penaltis a EE.UU. y accede a cuartos del Mundial femenino sub-20

Guardar

Redacción Deportes, 16 sep (EFE).- La selección de Brasil accedió este miércoles a los cuartos de final del Mundial femenino sub-20 de fútbol de Polonia al ganar en los penaltis a la de Estados Unidos, con la que empató 1-1 en los 90 minutos y tras la prórroga.

Brasil y Estados Unidos dirimieron el pase a cuartos en el Arena Katowice en una tanda de penaltis de nueve lanzamientos en la que la 'canarinha' se impuso por 5-4 con el único fallo, en el primer lanzamiento, de la estadounidense Emeri Adames.

PUBLICIDAD

Antesm en los 90 minutos Sofía Couto adelantó a Brasil en el minuto 59 y cuatro más tarde Ainsley McCammon marcó el tanto del empate para el cuadro norteamericano.

El rival de Brasil en cuartos será el sábado el ganador del encuentro de esta tarde entre las selecciones de España y Portugal.

Asimismo, la selección de Corea del Sur derrotó a la de Argentina y ahora espera rival en cuartos, que saldrá del duelo entre Italia y China de esta tarde en Sosnowiec.

PUBLICIDAD

Un solitario gol de Beom Ye-Joo a los 33 minutos en Sosnowiec dio el triunfo al cuadro surcoreano, tercer clasificado en 2010, y el pase a cuartos.

El partido estuvo arbitrado por la española Marta Huerta de Aza. EFE