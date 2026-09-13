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Un fallecido y seis heridos en un accidente de tráfico en Dos Hermanas (Sevilla)

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Sevilla, 13 sep (EFE).- Una persona ha fallecido y otras seis han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado esta madrugada en la A-4, a su paso por la localidad sevillana de Dos Hermanas, en el que se ha visto implicado un autobús, según ha informado este domingo el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 551, sentido Sevilla, sobre la 1:45 horas cuando se han recibido en el 112 las primeras llamadas que informaban de una colisión con varios vehículos implicados, entre ellos un autobús.

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Según indicaban, había al menos un turismo volcado con una persona atrapada.

Desde la sala coordinadora se movilizó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos de Dos Hermanas, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía,.

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Fuentes sanitarias y de los bomberos han informado de que a su llegada la persona atrapada había fallecido.

Además otras seis personas, de las que tampoco han trascendido más datos, han resultado heridas de carácter leve y han sido evacuadas al hospital. EFE

lra/dt/ie

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