Rebordinos: Dirigir un festival de cine genera gente enfadada que luego se desenfada

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Ana Burgueño

San Sebastián, 13 sep (EFE).- José Luis Rebordinos dejará su puesto como director del Festival de San Sebastián a final de año. En sus tres lustros largos al frente del certamen cinematográfico más importante de España ha hecho algunos amigos y cree que poquitos enemigos, aunque piensa que lo que sí genera el cargo es "gente enfadada porque rechazas sus películas, que normalmente luego se desenfada".

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En vísperas de la inauguración de la 74 edición del certamen, Rebordinos (Errenteria, 1961) hace balance en una entrevista con EFE de su etapa en el Festival, al que llegó en 2011, y de lo que espera al público en la pantalla entre los próximos 18 y 26 de septiembre. Lo resume en tres palabras: "un auténtico banquete".

"Es un año bonito con una buena combinación de cine y de glamour", destaca, tras recordar que pasarán por la alfombra roja actores como Brad Pitt, Naomi Watts, Orlando Bloom, Penélope Cruz y Marion Cotillard y que regresan a la competición directores como Mike Leigh y la turca Yesim Ustaoglu, Concha de Oro en 2008 por 'La caja de Pandora'.

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La Sección Oficial volverá a ofrecer propuestas heterogéneas. En esta ocasión, "lo que más se repite son películas de temática femenina", como las que presentan Ustaoglu, la francesa Nicole García y la realizadora sami Amanda Kernell.

No le preocupa que le puedan criticar, como ha ocurrido en el Festival de Venecia, por que únicamente cuatro, de los diecisiete títulos de la Sección Oficial, estén dirigidos por mujeres.

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"Nuestro objetivo es ver todas las películas que han hecho mujeres. Intentamos que no se nos escape ninguna para tener la seguridad de que, si no hay más (seleccionadas), es porque no las hemos encontrado", explica.

Rebordinos, no partidario de las cuotas, remarca que "el apoyo debe estar en la base, en la producción, con ventajas para aquellas películas hechas por mujeres, producidas por mujeres, etcétera". "Pero una película terminada hay que juzgarla en igualdad de condiciones a cualquier otra", apostilla.

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El responsable del Zinemaldia tiene "ganas ya de terminar" esta etapa. "Han sido dieciséis años muy bonitos, muy intensos. El Festival me ha quitado cosas, pero me ha dado más, si no, no me hubiera quedado", enfatiza.

Confiesa que solo una vez pensó en dejarlo. "Hubo un momento, a los dos años, que me dije que esto no me compensaba. Fueron dos años muy duros, más incluso que los de la pandemia", comenta.

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El director del Zinemaldia no piensa que el suyo sea un cargo que granjee enemigos.

"Generas gente enfadada cuando rechazas las películas, fundamentalmente. Normalmente, luego esa gente se desenfada. Rechazas películas a muchísimos amigos, a gente que conoces bien, que te llevas bien. Seguro que hay alguna persona que me odia, pero en general creo que la gente entiende las situaciones", considera.

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No se ha sentido cuestionado ni por las instituciones que integran el consejo de administración del Festival -Ayuntamiento de San Sebastián, Diputación de Gipuzkoa, Gobierno Vasco y Ministerio de Cultura- ni por el sector.

"Nos hemos sentido cuestionados por quienes les parecía mal que diéramos el premio a Johnny Depp o que trajéramos una película con Josu 'Ternera' de protagonista. Pero la sociedad vasca en general, la industria española y la industria internacional han apoyado a esta dirección", afirma.

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Al consejo de administración le pidió que no usara el Festival "para la lucha de partidos". "Y lo ha cumplido. Todo lo que se ha aprobado ha sido por unanimidad. Han sido muy honestos, han considerado que el Festival era algo con lo que no se podía jugar ni poner en peligro", subraya.

De las instituciones espera que aporten "un poquito más de dinero" para la celebración del 75 aniversario" del certamen y que esa cantidad se consolide para que la nueva dirección "pueda andar algo más cómoda". Para este año, el presupuesto del Festival es de 11 millones de euros, que incluyen su actividad de todo el ejercicio y de los cuales algo más de 9 son para la actual edición.

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De su sucesora, Maialen Beloki, actualmente subdirectora junto a Lucía Olaciregui, dice que conoce muy bien el Festival y que lo único que le ha aconsejado es lo que le dijo a él su predecesor, Mikel Olaciregui, que "sea muy prudente, que los cambios vayan poco a poco".

"Estoy convencido de que Maialen va a mantener cierta continuidad, pero que irá adaptando el Festival a los nuevos tiempos que vienen, que son diferentes a los que yo conocí", agrega.

Cree que su mayor acierto ha sido su apuesta por la industria, que ha traído a "gente muy importante" de Estados Unidos, América Latina y Asia, y un objetivo que no ha materializado es haber logrado "muchísima más prensa internacional".

No piensa escribir sus memorias festivaleras, como hizo Diego Galán sobre sus años como director en 'Jack Lemonn nunca cenó aquí'. A Rebordinos le hubiese gustado sentar a la mesa a Clint Eastwood y a Hayao Miyazaki e Isao Takahata, fundadores del estudio Ghibli. "Con Julianne Moore estuvimos muy cerca dos veces, espero que el próximo equipo lo consiga", agrega. EFE

(foto) (vídeo)