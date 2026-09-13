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La Fiscalía de memoria democrática duplicó su trabajo en 2025 y sumó más especialistas

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Madrid, 13 sep (EFE).- La unidad de derechos humanos y memoria democrática de la Fiscalía General del Estado ha duplicado su volumen de trabajo en 2025 respecto al año anterior con un total de 377 expedientes incoados, mientras la red de fiscales especialistas en estas materias ha aumentado hasta alcanzar 54 profesionales.

Son datos de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado difundidos esta semana que muestran un incremento considerable de la actividad de esta unidad, creada tras la ley de memoria democrática de 2022 e implementada en julio de 2023.

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En concreto, la unidad prácticamente duplicó su trabajo en 2025 respecto al año anterior con la entrada de 377 expedientes, lo que supone un aumento del 91,37 %. De ellos, 198 fueron expedientes sobre memoria democrática, 96 sobre derechos humanos y 83 sobre otros asuntos, en la mayoría de los casos de seguimiento.

La memoria de la Fiscalía señala que una de las razones fundamentales del "crecimiento exponencial" del volumen de trabajo y del "impulso definitivo" a la especialidad es una instrucción de mayo de 2025 que fija los criterios de actuación de la fiscal coordinadora de derechos humanos y memoria democrática, Dolores Delgado, y de las secciones territoriales especializadas.

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Al respecto, la memoria detalla que en 2025 prácticamente se ha completado la red de especialistas con la designación de ocho fiscales delegados en las secciones especializadas de las fiscalías de Lugo, Teruel, Granada, Albacete, Málaga, Salamanca, Guipúzcoa y Tenerife, así como de otros tres fiscales de enlace en las fiscalías de área de Benidorm-Denia, Gijón y Mérida.

En la actualidad, la red de especialistas en derechos humanos y memoria democrática cuenta con 54 fiscales (47 delegados provinciales y 7 fiscales de enlace), abarcando casi todos los territorios a excepción las fiscalías provinciales de Palencia y Valladolid.

En general, las unidades especializadas en fiscalía no tienen competencia para intervenir directamente, pero en 2025 la de derechos humanos y memoria democrática recibió autorización para investigar dos asuntos relevantes que siguen en tramitación.

Por un lado, la detención, traslado y muerte de miles de españoles en los campos de concentración nazis. Y por otro lado, las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la Franja de Gaza.

Entre las actuaciones de la unidad, la memoria de la Fiscalía destaca también que en abril de 2025 la sección de Barcelona incoó por primera vez diligencias de naturaleza penal tras la denuncia de una víctima para investigar torturas en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana durante el franquismo.

La memoria también resalta el trabajo relacionado con la exhumación de fosas comunes, como por ejemplo la incoación de diligencias por parte de la fiscal delegada de Córdoba para esclarecer las circunstancias de la muerte violenta de 116 víctimas exhumadas en el cementerio de la Salud de esa ciudad andaluza. EFE

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