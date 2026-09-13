La expansión de los nuevos electrificados chinos modera el precio del vehículo de ocasión

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Madrid, 13 sep (EFE).- El precio del turismo de ocasión ha caído más del 4 % en los últimos doce meses ante el aumento de la oferta de vehículos seminuevos y, sobre todo, por la presión comercial de los nuevos electrificados chinos, explican a EFE en sendas entrevistas el presidente de la patronal Ganvam, Jaime Barea, y el portavoz de coches.net, Marcel Blanes.

Blanes añade, además, que a raíz de la subida en el precio de los carburantes las búsquedas de los electrificados en el portal aumentaron un 13 % en agosto con respecto a julio y hasta un 45 % con respecto al pasado agosto, lo que muestra la tendencia al alza del nuevo electrificado, en parte por la subida del precio de los carburantes.

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El portavoz de coches.net y el presidente de la patronal de los distribuidores coinciden en que la competitividad en los precios de las marcas chinas y la ausencia del plan Auto a los vehículos seminuevos provoca una transferencia de cliente desde el mercado de ocasión hacia el mercado de nuevos vehículos.

Eso repercute en el precio: según coches.net, en el último año el precio del vehículo ha pasado de los 18.178 euros en agosto de 2025 a los 17.281 euros de este pasado agosto, unos 900 euros de diferencia que suponen un retroceso del 4,7 % en el precio.

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No obstante, más allá de la presión china, el presidente de la patronal Ganvam detalla que, tras varios años de tensiones de 'stock' por la crisis de microchips, las tensiones en el canal de Suez o la falta de oferta que disparó el precio, el mercado de ocasión empieza a estabilizarse por la ley de la oferta y la demanda.

A todo ello se le une el aumento de la oferta china, "con la llegada de más de 40 nuevos modelos electrificados chinos con precios agresivos", subraya Barea.

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Aun así, Blanes también matiza que ese elevado volumen de consultas (en el caso del electrificado) no se traslada al mismo ritmo a las ventas finales, lastrado por la limitada renta disponible de las familias y la falta de un mercado de eléctricos usados consolidado.

Por eso, entre otras situaciones, tanto la patronal como la plataforma de venta de coches reclaman una revisión de las políticas de incentivos para incluir apoyos directos a la compra de vehículos electrificados usados "jóvenes" de hasta 3 o 5 años.

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Para Barea, "el Gobierno ha tomado una hoja de ruta de electrificación acelerada y los planes solo incentivan vehículos eléctricos puros o el híbrido enchufable a, como mucho, 20 meses y no todas las familias tienen renta disponible para comprarse un vehículo eléctrico nuevo".

Asimismo, Blanes pide la incorporación de planes de achatarramiento eficaces para achatarrar los vehículos más antiguos, de más de 200 gramos de CO2, con el objetivo de propiciar una transición justa y accesible a todos los bolsillos, lo que también reclama Barea.

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Y es que la ausencia de estos planes va en detrimento de una reducción de la antigüedad del parque, lo que repercute de manera directa en las emisiones del sector en su conjunto, argumentan ambos.

El portavoz de coches.net señala que, en agosto, el 57 % del total de las ventas en las plataformas se realizaron por vehículos de más de diez años de antigüedad.

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Esta situación no solo ayuda a refrendar la antigüedad sino que eterniza las emisiones: el diésel acaparó casi el 47 % de las transacciones en agosto, seguido de la gasolina con un 36,3 %. No obstante, las alternativas electrificadas siguen ganando cuota hasta alcanzar el 16,6 %.

Esa antigüedad del parque se ejemplifica más en unas autonomías que en otras: Blanes destaca que la evolución de los precios del vehículo usado refleja una notable brecha territorial condicionada por la regulación local y el peso de las flotas corporativas.

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Marcel recalca que en Madrid, Cataluña o la Comunitat Valenciana la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la concentración de empresas de 'renting' o 'rent a car' han elevado la presencia de seminuevos y modelos electrificados, empujando al alza el valor medio de las transacciones.

Sin embargo, en otras regiones predomina la oferta de vehículos de mayor edad y combustión tradicional, lo que acentúa la brecha de precios y constata que la renovación del parque automovilístico se está produciendo a dos velocidades según el entorno normativo y económico de cada territorio. EFECOM

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crn/sgb