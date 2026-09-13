Espana agencias

La expansión de los nuevos electrificados chinos modera el precio del vehículo de ocasión

Guardar

Madrid, 13 sep (EFE).- El precio del turismo de ocasión ha caído más del 4 % en los últimos doce meses ante el aumento de la oferta de vehículos seminuevos y, sobre todo, por la presión comercial de los nuevos electrificados chinos, explican a EFE en sendas entrevistas el presidente de la patronal Ganvam, Jaime Barea, y el portavoz de coches.net, Marcel Blanes.

Blanes añade, además, que a raíz de la subida en el precio de los carburantes las búsquedas de los electrificados en el portal aumentaron un 13 % en agosto con respecto a julio y hasta un 45 % con respecto al pasado agosto, lo que muestra la tendencia al alza del nuevo electrificado, en parte por la subida del precio de los carburantes.

PUBLICIDAD

El portavoz de coches.net y el presidente de la patronal de los distribuidores coinciden en que la competitividad en los precios de las marcas chinas y la ausencia del plan Auto a los vehículos seminuevos provoca una transferencia de cliente desde el mercado de ocasión hacia el mercado de nuevos vehículos.

Eso repercute en el precio: según coches.net, en el último año el precio del vehículo ha pasado de los 18.178 euros en agosto de 2025 a los 17.281 euros de este pasado agosto, unos 900 euros de diferencia que suponen un retroceso del 4,7 % en el precio.

PUBLICIDAD

No obstante, más allá de la presión china, el presidente de la patronal Ganvam detalla que, tras varios años de tensiones de 'stock' por la crisis de microchips, las tensiones en el canal de Suez o la falta de oferta que disparó el precio, el mercado de ocasión empieza a estabilizarse por la ley de la oferta y la demanda.

A todo ello se le une el aumento de la oferta china, "con la llegada de más de 40 nuevos modelos electrificados chinos con precios agresivos", subraya Barea.

Aun así, Blanes también matiza que ese elevado volumen de consultas (en el caso del electrificado) no se traslada al mismo ritmo a las ventas finales, lastrado por la limitada renta disponible de las familias y la falta de un mercado de eléctricos usados consolidado.

Por eso, entre otras situaciones, tanto la patronal como la plataforma de venta de coches reclaman una revisión de las políticas de incentivos para incluir apoyos directos a la compra de vehículos electrificados usados "jóvenes" de hasta 3 o 5 años.

Para Barea, "el Gobierno ha tomado una hoja de ruta de electrificación acelerada y los planes solo incentivan vehículos eléctricos puros o el híbrido enchufable a, como mucho, 20 meses y no todas las familias tienen renta disponible para comprarse un vehículo eléctrico nuevo".

Asimismo, Blanes pide la incorporación de planes de achatarramiento eficaces para achatarrar los vehículos más antiguos, de más de 200 gramos de CO2, con el objetivo de propiciar una transición justa y accesible a todos los bolsillos, lo que también reclama Barea.

Y es que la ausencia de estos planes va en detrimento de una reducción de la antigüedad del parque, lo que repercute de manera directa en las emisiones del sector en su conjunto, argumentan ambos.

El portavoz de coches.net señala que, en agosto, el 57 % del total de las ventas en las plataformas se realizaron por vehículos de más de diez años de antigüedad.

Esta situación no solo ayuda a refrendar la antigüedad sino que eterniza las emisiones: el diésel acaparó casi el 47 % de las transacciones en agosto, seguido de la gasolina con un 36,3 %. No obstante, las alternativas electrificadas siguen ganando cuota hasta alcanzar el 16,6 %.

Esa antigüedad del parque se ejemplifica más en unas autonomías que en otras: Blanes destaca que la evolución de los precios del vehículo usado refleja una notable brecha territorial condicionada por la regulación local y el peso de las flotas corporativas.

Marcel recalca que en Madrid, Cataluña o la Comunitat Valenciana la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la concentración de empresas de 'renting' o 'rent a car' han elevado la presencia de seminuevos y modelos electrificados, empujando al alza el valor medio de las transacciones.

Sin embargo, en otras regiones predomina la oferta de vehículos de mayor edad y combustión tradicional, lo que acentúa la brecha de precios y constata que la renovación del parque automovilístico se está produciendo a dos velocidades según el entorno normativo y económico de cada territorio. EFECOM

crn/sgb

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La policía traslada a 864 migrantes a un nuevo espacio habilitado por el Gobierno en Ceuta para evitar que duerman en la calle

Hasta ahora, la mayoría estaba durmiendo en los alrededores de Loma Colmenar a la espera de obtener una plaza

La policía traslada a 864 migrantes a un nuevo espacio habilitado por el Gobierno en Ceuta para evitar que duerman en la calle

Y el calor no se quiere ir: la Aemet prevé hasta 35 °C en gran parte de España este domingo y mínimas por encima de los 20 °C

La Agencia Estatal de Meteorología anticipa una situación estable, con cielos poco nubosos o despejados

Y el calor no se quiere ir: la Aemet prevé hasta 35 °C en gran parte de España este domingo y mínimas por encima de los 20 °C

Los embalses de agua se encuentran al 62,58 % de su capacidad este domingo 13 de septiembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 62,58 % de su capacidad este domingo 13 de septiembre

¿Cómo estará el clima en Zaragoza este 13 de septiembre?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Zaragoza este 13 de septiembre?

Carlos III, el rey que gobernaba en la época de ‘Valle Salvaje’ y que fue apodado “el mejor alcalde de Madrid”

La ficción de La 1 está ambientada en 1763, durante el reinado de Carlos III, una época de grandes reformas, profundas diferencias sociales y una transformación decisiva de la ciudad

Carlos III, el rey que gobernaba en la época de ‘Valle Salvaje’ y que fue apodado “el mejor alcalde de Madrid”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todos los frentes abiertos que tensan la relación entre España y Marruecos: la crisis de Ceuta, la reunión con Argelia, la visita del Rey y el Mundial

Todos los frentes abiertos que tensan la relación entre España y Marruecos: la crisis de Ceuta, la reunión con Argelia, la visita del Rey y el Mundial

Una señal inesperada en los análisis de sangre puede estar relacionada con el cáncer colorrectal en jóvenes

Ayuso no derribará el estadio del Rayo Vallecano: el plan es construir un parking y una zona comercial y que vuelva a ser como en 1955 para aumentar el aforo

Nueva jornada de incidentes en Ceuta: Dos guardias civiles agredidos por migrantes y otros tres detenidos en diversos incidentes

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

ECONOMÍA

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

DEPORTES

El circuito que se quedó pequeño: la historia del Jarama, el escenario que vio nacer y morir la Fórmula 1 en Madrid

El circuito que se quedó pequeño: la historia del Jarama, el escenario que vio nacer y morir la Fórmula 1 en Madrid

Un productor reclama los derechos de autor de dos temas publicados “sin contrato” en el álbum ‘Camisa10′ de Ronaldinho: hay otras 11 canciones en disputa

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”