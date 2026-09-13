Espana agencias

La crisis de Ceuta marca la semana política tras la difusión de los informes del CNI

Guardar

Madrid, 13 sep (EFE).- La semana política sigue monopolizada por la crisis migratoria de Ceuta tras la difusión de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otros servicios de inteligencia desclasificados, y después de la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta.

La desclasificación y publicación de 40 documentos sobre la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio ha desatado una tormenta política con cruce de acusaciones sobre si se ignoraron las alertas, a la que se unió el pasado viernes la dimisión del jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, tras insistir en que sí trasladó los avisos del Centro Nacional de Inteligencia el mismo 29 de julio, un día antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes en la ciudad, a diferencia de lo que afirmó su superior.

PUBLICIDAD

El lunes dará a conocer el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) su barómetro de septiembre, que permitirá pulsar, un mes después de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma, el impacto de este episodio en la opinión pública española.

Todo ello estará muy presente en las dos sesiones plenarias que celebra el Parlamento esta semana, donde la presión parlamentaria es total después de que el Senado -donde el PP tiene mayoría- reprobara a cinco ministros por la gestión de esta crisis.

PUBLICIDAD

En la sesión de control al Ejecutivo del miércoles en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a someterse a preguntas de Alberto Núñez Feijóo (PP), Miriam Nogueras (Junts) y Mertxe Aizpurua (EH Bildu) en las que estarán presentes Ceuta, la polémica por los papeles del CNI y el futuro de la legislatura, pero también la respuesta del Gobierno marroquí en la que rechazaba ser "chivo expiatorio" en los "ajustes de cuentas políticos" en España.

Entre los debates que acometerá el Congreso destaca el jueves la convalidación del decreto ley que aprobó el Gobierno para regular las actividades de los grupos de interés o lobbies, ante la paralización de la ley que el Congreso tramitaba sobre este mismo asunto.

La semana estará marcada además por la decisión del Tribunal Supremo de dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la ley de nietos, hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó parcialmente la medida cautelar solicitada por Iustitia Europa y Vox en los recursos presentados contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC), del pasado 16 de julio, que señaló, entre otras cuestiones, que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía a sus competencias.

La JEC se reunirá este lunes para estudiar el requerimiento del Supremo para que pida a la Oficina de Censo Electoral, competente para supervisar el proceso de elaboración del censo, un informe que desglose de los expedientes de inscripción censal que procedan de la aplicación directa de los supuestos de exilio recogidos en la ley de nietos, y de los aprobados al amparo de la interpretación realizada por la instrucción aprobada posteriormente, así como otros dos informes, uno de ellos sobre los criterios para la determinación del municipio de inscripción electoral. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los embalses de agua se encuentran al 62,58 % de su capacidad este domingo 13 de septiembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 62,58 % de su capacidad este domingo 13 de septiembre

¿Cómo estará el clima en Zaragoza este 13 de septiembre?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Zaragoza este 13 de septiembre?

Carlos III, el rey que gobernaba en la época de ‘Valle Salvaje’ y que fue apodado “el mejor alcalde de Madrid”

La ficción de La 1 está ambientada en 1763, durante el reinado de Carlos III, una época de grandes reformas, profundas diferencias sociales y una transformación decisiva de la ciudad

Carlos III, el rey que gobernaba en la época de ‘Valle Salvaje’ y que fue apodado “el mejor alcalde de Madrid”

Ayuso no derribará el estadio del Rayo Vallecano: el plan es construir un parking y una zona comercial y que vuelva a ser como en 1955 para aumentar el aforo

‘Infobae’ ha tenido acceso al estudio director del nuevo estadio, que pasa “por una modernización” de 57 millones de euros. La propuesta de remodelación se basa en el concepto de ‘vuelta al origen’ para aumentar el aforo a 18.500 personas

Ayuso no derribará el estadio del Rayo Vallecano: el plan es construir un parking y una zona comercial y que vuelva a ser como en 1955 para aumentar el aforo

Dani García, chef español: “Estos huevos a la flamenca me los hacía mi madre con lo que tenía en la nevera y tenía lista la cena en 3 minutos”

Esta receta huele y sabe a hogar, una combinación de ingredientes económicos que siempre solemos tener en la nevera y que nos puede solucionar una comida rápida y saludable

Dani García, chef español: “Estos huevos a la flamenca me los hacía mi madre con lo que tenía en la nevera y tenía lista la cena en 3 minutos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso no derribará el estadio del Rayo Vallecano: el plan es construir un parking y una zona comercial y que vuelva a ser como en 1955 para aumentar el aforo

Ayuso no derribará el estadio del Rayo Vallecano: el plan es construir un parking y una zona comercial y que vuelva a ser como en 1955 para aumentar el aforo

Todos los frentes abiertos que tensan la relación entre España y Marruecos: la crisis de Ceuta, la reunión con Argelia, la visita del Rey y el Mundial

Una señal inesperada en los análisis de sangre puede estar relacionada con el cáncer colorrectal en jóvenes

Nueva jornada de incidentes en Ceuta: Dos guardias civiles agredidos por migrantes y otros tres detenidos en diversos incidentes

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

ECONOMÍA

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

DEPORTES

El circuito que se quedó pequeño: la historia del Jarama, el escenario que vio nacer y morir la Fórmula 1 en Madrid

El circuito que se quedó pequeño: la historia del Jarama, el escenario que vio nacer y morir la Fórmula 1 en Madrid

Un productor reclama los derechos de autor de dos temas publicados “sin contrato” en el álbum ‘Camisa10′ de Ronaldinho: hay otras 11 canciones en disputa

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”