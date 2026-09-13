El Monterrey del argentino Matías Almeyda iguala sin goles con Tigres

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Monterrey (México), 12 sep (EFE).- El Monterrey, dirigido por el argentino Matías Almeyda, extécnico del Sevilla, entre otros equipos, empató este sábado sin goles con Tigres en la octava jornada del torneo Apertura mexicano.

Monterrey llegó a 10 puntos y se instaló en el undécimo puesto. Tigres suma 7 y ocupa el decimocuarto escalón.

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Monterrey tuvo en el argentino Lucas Ocampos, también exsevillista, a su principal generador ofensivo.

Más temprano el Toluca goleó por 5-2 al Atlas con goles del uruguayo Federico Viñas, Alexis Vega, Jesús Angulo, el portugués Paulinho y un gol en meta propia de Jorge Rodríguez, mientras que por Atlas anotó el argentino Florian Monzón.

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Este domingo la actividad continuará con dos partidos. Santos recibirá a Juárez y Pumas visitará al Guadalajara. El lunes bajará el telón de la fecha con el partido entre León y el San Luis. EFE