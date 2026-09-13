Detenidas 6 personas en Badia del Vallès por un tiroteo en agosto y tráfico de drogas

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Barcelona, 13 sep (EFE).- Los Mossos han detenido esta semana a seis personas en Badia del Vallès (Barcelona) por su presunta vinculación con un tiroteo registrado en esa ciudad el pasado 17 de agosto relacionado con el tráfico de drogas y han desmantelado, además, dos plantaciones de marihuana en sendos pisos de la localidad.

La policía catalana informa este domingo en un comunicado de que la investigación del caso la inició la comisaria de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) tras el tiroteo ocurrido en agosto en la avenida Mediterrànea de Badia, en el que estuvieron implicadas dos familias enfrentadas por el cultivo y tráfico de marihuana.

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Los agentes localizaron entonces dos pisos, a los que se dirigieron los tiros, que podrían esconder plantaciones de marihuana.

Para esas viviendas se estaba cometiendo un fraude en la conexión eléctrica, que no estaba contratada. El consumo, además, era más elevado del habitual, con una facturación que superaba entre ambos pisos los 13.000 euros.

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La investigación condujo a la detención el pasado día 8 de tres hombres, de 35, 39 y 60 años, y una mujer de 41 años por desórdenes públicos, relacionados con el intercambio de tiros el 17 de agosto.

Un día más tarde, el 9 de septiembre, se detuvo a otros dos hombres por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

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En las plantaciones habilitadas en los pisos, los agentes encontraron 385 plantas y 106 esquejes de marihuana. EFE