Alauda Ruiz de Azúa: Necesito creerme mis personajes y busco que sean incómodos

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Eva García González

Santander, 13 sep (EFE).- La cineasta Alauda Ruiz de Azúa, autora de 'Cinco Lobitos' o la serie de televisión 'Querer', asegura que necesita "creerse" sus personajes, que muchas veces son mujeres "fuertes" pero también "incómodas", que es lo que busca y lo que le gusta.

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Son ejemplo de esto algunas de las protagonistas y secundarias de 'Los domingos', su última película que ha sido preseleccionada para lo Oscar, y que plantea un debate sobre la espiritualidad que "no es un tema nada obsoleto", sino que "es algo donde todavía hay muchas fisuras y matices".

Ruiz de Azúa ha participado en un diálogo en la décima edición del Festival de Cine de Santander, en el que también ha sido reconocida con el Faro de Honor Carlos Saura.

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'Los domingos' nació de querer contar una vocación religiosa, católica, en alguien muy joven en la actualidad, explica Ruiz de Azúa en una entrevista con EFE, porque "era en esos matices" en los que sentía que "estaba la conversación interesante".

Para ello, la directora y su equipo hablaron con familias que habían vivido situaciones en las que había vocaciones religiosas y se dieron cuenta de que en muchos de los casos los propios familiares sospechaban que pudiera existir un "adoctrinamiento" o "aprovechamiento" con los jóvenes.

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"Había muchos enfrentamientos, principalmente porque normalmente había una parte de la familia que llegaba a sospechar que alguien se estaba aprovechando de un momento de vulnerabilidad o soledad. Como familiar, si tienes esa sospecha, es muy difícil", explica.

La historia busca explorar los límites de la tolerancia, precisa la directora, porque "la vocación religiosa no es igual que cualquier otra vocación" y trata una situación "muy compleja", en la que entran en juego "la libertad, lo humano y la búsqueda de refugio".

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"Hay personas muy jóvenes con un sentimiento que cuando lo transmitían se sentía muy real. Es una situación muy compleja para abordar muchas cuestiones desde la libertad o la tolerancia", sostiene.

La cineasta explica que la relación de la tía con la protagonista, la que quiere evitar que la joven siga su vocación religiosa y en su lugar estudie una carrera universitaria, es la más "importante" de la película porque representa dos visiones "absolutamente enfrentadas" y al mismo tiempo "se quieren", lo que hace "todavía más rico el conflicto".

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Los personajes protagonistas de las películas de Ruiz de Azúa son mujeres "complejas" que cuando escribe intenta imaginarse por la calle, y pensar si existen.

"Necesito creérmela, verla, imaginármela por la calle. Pienso en el motor que le lleva a hacer las cosas", explica, y aunque sean personajes "fuertes" asegura que son "incómodos", que es lo que busca y lo que le "gusta".

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Además resalta que intenta evitar que agraden al espectador, como "tradicionalmente" se ha hecho en el cine, con personajes femeninos diseñados para gustar a los espectadores en lugar de interesarse por "quiénes son ellas realmente".

La directora ha descrito su paso por el Festival de Cine de Santander como "muy bonito y emocionante" por el ambiente cinéfilo, en un espacio en el que, "aunque no sea muy grande, se quiere mucho el cine", y ha se ha referido a los festivales de cine como puntos de encuentro y conversación "más allá" del entretenimiento.

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En cuanto a la preselección de 'Los domingos' para representar a España en los Oscar, la cineasta reconoce sentir "mucha alegría" por ver que su película siga "así de viva y con ese cariño", y ha opinado que las otras dos películas seleccionadas, 'El ser querido' y 'La bola negra', son "fantásticas y muy especiales".

Sin embargo añade que su equipo no es "nada pitoniso" y que "no hace juegos de expectativas", así que al margen de celebrar hasta dónde ha llegado 'Los domingos', piensa que "los puentes, si llegan ya se cruzarán, pero cuando lleguen". EFE

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(Foto) (Vídeo)