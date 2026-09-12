Muere un hombre al que rescataron del agua en una playa de O Grove (Pontevedra)

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Pontevedra, 12 sep (EFE).- Un hombre ha fallecido este sábado tras sufrir una indisposición mientras se bañaba en una playa de O Grove (Pontevedra).

El suceso se ha registrado sobre las dos de la tarde en la playa de Seixeliño, según ha informado el 112 Galicia.

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Fueron varias personas que se encontraban en el arenal las que sacaron del agua a esta persona, que estaba flotando boca abajo.

Mientras llamaban al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, trataron de reanimarlo ya sobre la arena.

El personal sanitario del 061 acudió hasta la playa a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Pero a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, al llegar solo pudieron confirmar el fallecimiento del bañista.

En este operativo, ademas de los servicios sanitarios, participaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local y efectivos del GES de O Grove. EFE

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