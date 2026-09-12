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Maíllo antepone formar una "gran coalición" de izquierdas al nombre de cualquier candidato

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Oviedo, 12 sep (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha defendido este sábado que la necesidad de garantizar una "gran coalición" de izquierdas para el próximo ciclo electoral supera en importancia a cualquiera que sea la candidatura para liderar este espacio a nivel nacional.

Durante el acto de arranque del curso político de IU de Asturias en Candás, Maíllo ha remarcado la importancia de asentar un proyecto político con el que se pueda identificar "mucha población" en España, y por ello cree que la persona que se ponga al frente de la coalición debe ser "lo de menos".

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Ha asegurado que las organizaciones que conformarán la futura coalición de izquierdas están trabajando "con mucha complicidad" y con "un sentimiento de responsabilidad histórica muy determinante" ante el crecimiento de la derecha y de la extrema derecha.

Por ello, el coordinador general de IU ha afirmado que, en su búsqueda de "un bloque histórico amplio", la coalición no cerrará la puerta a ninguna organización.

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Ha afirmado que existe una "izquierda resistente" que va a "mejorar las expectativas de las encuestas".

Maíllo ha reclamado un reconocimiento institucional a los migrantes fallecidos en Ceuta, ha pedido el traslado a la península de quienes permanecen a la espera de resolución de sus expedientes y ha denunciado la responsabilidad de Marruecos en el cruce de la frontera de los días 30 y 31 de julio.

Además, ha reivindicado la posición de IU ante la "crisis humanitaria y migratoria" en la ciudad autónoma y su papel en la aprobación de la ley de nacionalidad saharaui el pasado jueves, puesto que su formación sostenía esta demanda "desde 2016", frente a la "errónea" estrategia de "política de apaciguamiento" del PSOE con Marruecos. EFE

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