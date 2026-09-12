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Los migrantes de Ceuta extienden el asentamiento de playa del Trampolín a la Benítez

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Ceuta, 12 sep (EFE).- Los migrantes marroquíes han extendido su asentamiento en la costa de Ceuta a la playa Benítez, situada al lado de la playa del Trampolín, ambas lugar de cobijo de miles de personas que entraron de manera ilegal los días 30 y 31 de julio.

Según ha podido comprobar EFE este sábado, los marroquíes han instalado más de un centenar de chabolas en el entorno de playa Benítez, situada junto a la planta desaladora de la ciudad.

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Hasta allí han llevado cañas, maderas y cartones para las pequeñas construcciones donde están viviendo.

Los vecinos del entorno ya han expresado sus quejas ante la presencia de estas personas.

Este viernes el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), cifró en 4.500 los migrantes que están asentados en la playa del Trampolín. EFE

(foto)

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