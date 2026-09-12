Investigan si el incendio forestal de Carcastillo (Navarra) fue intencionado

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Pamplona, 12 sep (EFE).- La Policía Foral está investigando si el incendio forestal declarado el viernes en el paraje de Corral Nuevo en Carcastillo (Navarra) tuvo un origen intencionado, según ha confirmado el cuerpo policial a EFE este sábado.

Desde la Policía Foral, han señalado que las causas se desconocen y se están investigando, "pero aparentemente no es por causas naturales".

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Han añadido que tampoco había labores agrícolas en el entorno.

"Todo parece indicar, pero se está investigando, que puede ser intencionado", han resaltado.

Ayer trabajaron en el dispositivo para extinguir el incendio cuatro medios aéreos, dos helicópteros del Gobierno de Navarra y los dos helicópteros del Miteco con base en Miluce.

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Además, brigadas terrestres de los parques de Tafalla, Peralta, Cordovilla, Estella y la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF) participaron el viernes en el dispositivo.

También formaron parte del dispositivo ayer efectivos del Guarderío de Medio Ambiente, técnicos de Protección Civil y la Policía Foral. Cruz Roja colabora con el avituallamiento.

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Durante la noche pasada, permanecieron en el lugar brigadas de los parques de Cordovilla, Tudela, Sangüesa y la BHIF realizando labores de definición del perímetro, según indicó SOS Navarra el viernes. EFE