En libertad los 18 detenidos por los disturbios durante la Diada en Barcelona

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Barcelona, 12 sep (EFE).- Las 18 personas que fueron detenidas en varios disturbios ocurridos en Barcelona durante la celebración ayer viernes de la Diada Nacional de Cataluña, de las que diez son menores de edad, han quedado en libertad tras pasar a disposición judicial y de la fiscalía este sábado.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en la red social X, que ha puntualizado que, en el caso de los ocho mayores de edad, las causas han quedado abiertas por atentado a la autoridad, por daños o por ambos, en función de la información de cada atestado policial.

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Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado a EFE que los diez menores han pasado esta mañana ante la Fiscalía de menores y también han quedado en libertad.

Los disturbios, en los que resultaron heridos leves nueve agentes de la policía catalana, comenzaron a media tarde en el entorno de la plaza Mossèn Jacint Verdaguer, en la Diagonal de Barcelona, donde los Mossos cargaron para evitar el enfrentamiento directo entre manifestantes neonazis y antifascistas.

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La organización ultra Núcleo Nacional había convocado para este viernes una concentración con el lema "Catalanidad es Hispanidad" ante el monumento a Verdaguer, hasta donde se desplazaron un millar de manifestantes antifascistas convocados por la Organización Juvenil Socialista (OJS).

Los incidentes se trasladaron posteriormente al Passeig de Sant Joan y el entorno del Arc de Triomf, donde manifestantes antifascistas quemaron contenedores, diverso material de mobiliario urbano y lanzaron objetos a los agentes.

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Por estos incidentes, según han informado los Mossos, se detuvo a 17 personas, de las que nueve son menores de edad.

También se registraron incidentes en la plaza de Catalunya, a donde se desplazó otro grupo de activistas de la OJS tras acabar una manifestación convocada por la entidad independentista ANC, entre cuyos asistentes se encontraba la líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols.

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Fuentes de los Mossos explicaron a EFE que los efectivos antidisturbios desplegados en la plaza protegieron "a la diputada Orriols" ante los intentos de los manifestantes antifascistas de sobrepasar la línea policial.

En la plaza de Catalunya, los Mossos detuvieron a otra persona, menor de edad, por estos incidentes.

En la noche del jueves, tres personas más fueron detenidas por los Mossos en el Fossar de les Moreres de Barcelona, donde la policía tuvo que actuar para evitar enfrentamientos entre militantes de la izquierda independentista y de Aliança Catalana. La juez de guardia de Barcelona también los dejó ayer en libertad con cargos. EFE

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