El BNG acusa a Rueda de "absentismo laboral" en la Xunta e ir a Madrid de "palmero" del PP

Guardar

Santiago de Compostela, 12 sep (EFE).- La líder del BNG, Ana Pontón, ha acusado este sábado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "absentismo laboral" por no acudir el pasado lunes a ejercer la presidencia de su gabinete del Ejecutivo gallego y, en cambio, viajar a Madrid a un acto de su partido, el PP, al que hacer de "palmero".

Rueda delegó el pasado lunes la presidencia del Consello de la Xunta a su segundo, el vicepresidente del Ejecutivo gallego Diego Calvo, para viajar a Madrid a un acto de apoyo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

PUBLICIDAD

Pontón, en un acto de su partido este fin de semana, ha indicado que Rueda "cada vez que tiene la oportunidad de elegir entre el Partido Popular y Galicia, escoge siempre al PP".

En ese sentido, ha reprochado que "ese Rueda que tanto criticó el absentismo laboral, justo este lunes no acudió a su puesto de trabajo para presidir el Consello de la Xunta y "marchó a Madrid a hacer de palmero de Feijóo y de su discurso de odio".

PUBLICIDAD

La portavoz nacional del BNG ha enfatizado que a Rueda la población gallega "no le paga para ser el palmero de Feijóo", sino para "mejorar la vida de la gente de este país".

La Xunta, ha recordado, lleva a cabo una ofensiva para reducir los periodos de baja laboral de los trabajadores con incentivos a médicos y medidas de control más estricto por parte de las mutuas de seguro, lo que ha generado protestas de sindicatos y partidos políticos de oposición que alegan que parte del problema radica en la demora de atención médica, el envejecimiento de la población y otros factores. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)