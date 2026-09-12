Espana agencias

El BNG acusa a Rueda de "absentismo laboral" en la Xunta e ir a Madrid de "palmero" del PP

Guardar

Santiago de Compostela, 12 sep (EFE).- La líder del BNG, Ana Pontón, ha acusado este sábado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "absentismo laboral" por no acudir el pasado lunes a ejercer la presidencia de su gabinete del Ejecutivo gallego y, en cambio, viajar a Madrid a un acto de su partido, el PP, al que hacer de "palmero".

Rueda delegó el pasado lunes la presidencia del Consello de la Xunta a su segundo, el vicepresidente del Ejecutivo gallego Diego Calvo, para viajar a Madrid a un acto de apoyo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

PUBLICIDAD

Pontón, en un acto de su partido este fin de semana, ha indicado que Rueda "cada vez que tiene la oportunidad de elegir entre el Partido Popular y Galicia, escoge siempre al PP".

En ese sentido, ha reprochado que "ese Rueda que tanto criticó el absentismo laboral, justo este lunes no acudió a su puesto de trabajo para presidir el Consello de la Xunta y "marchó a Madrid a hacer de palmero de Feijóo y de su discurso de odio".

PUBLICIDAD

La portavoz nacional del BNG ha enfatizado que a Rueda la población gallega "no le paga para ser el palmero de Feijóo", sino para "mejorar la vida de la gente de este país".

La Xunta, ha recordado, lleva a cabo una ofensiva para reducir los periodos de baja laboral de los trabajadores con incentivos a médicos y medidas de control más estricto por parte de las mutuas de seguro, lo que ha generado protestas de sindicatos y partidos políticos de oposición que alegan que parte del problema radica en la demora de atención médica, el envejecimiento de la población y otros factores. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Las autoridades turcas han detenido en Estambul a Islam Yakut, señalado como líder de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Una experta en limpieza te explica cómo hacer que tu casa no huela a perro ni acumule pelos

La acumulación de pelos y olores puede prevenirse incorporando algunos cuidados a la rutina semanal. Estas recomendaciones permiten mantener la casa más fresca y cuidada

Una experta en limpieza te explica cómo hacer que tu casa no huela a perro ni acumule pelos

Mikel, un joven que se mudó a Australia para trabajar: “Ahorré 50.000 euros trabajando 15 meses”

Llegó al país sin contactos, con el dinero justo en el bolsillo y aceptando empleos como peón, camarero o granjero

Mikel, un joven que se mudó a Australia para trabajar: “Ahorré 50.000 euros trabajando 15 meses”

El cambio climático afecta a la salud menstrual: la ciencia encuentra una relación entre el estrés térmico y las reglas irregulares

Varias investigaciones de los últimos años comienzan a poner el foco sobre el impacto de las cada vez mayores temperaturas en la menstruación

El cambio climático afecta a la salud menstrual: la ciencia encuentra una relación entre el estrés térmico y las reglas irregulares

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

El creador de contenido detalla tres hábitos frecuentes al volante que aceleran el desgaste de este componente y explica cada cuánto conviene cambiar el aceite

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

‘Paz, casa, trabajo’: Irene Montero formaliza su candidatura a las generales al frente de Podemos y plantea unas primarias abiertas a “cualquier persona”

Otra noche de tensión en Ceuta con ataques contra los migrantes: dos heridos por arma blanca y ocho detenidos en diversos incidentes

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

Los precios para comer y beber en el Madring durante el Gran Premio de España: agua a 3,50 y bocadillos desde 12 euros

Del Búnker a los 300 km/h de La Monumental: todos los detalles del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

A qué hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1