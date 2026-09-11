Vivas: Si Marruecos puede organizar un Mundial debe poder acoger a sus niños

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Ceuta, 11 sep (EFE).- El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), ha pedido este viernes que los 2.004 menores que están filiados ya en Ceuta tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio sean trasladados a su país y ha dicho que, si Marruecos "tiene capacidad para organizar un Mundial, debe tenerla para atender a sus menores".

En declaraciones a los periodistas, Juan Jesús Vivas ha dicho que los menores es un asunto "singular" y ha pedido la creación de un grupo de trabajo entre el Gobierno de España, la Comisión Europea y Marruecos para agilizar el "retorno" de estos niños en base al Pacto Europeo de Migración y Asilo.

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El presidente ceutí se ha referido a las posibilidades para decir que "si el reagrupamiento familiar no es el más idóneo y si Marruecos quiere acogerlos que se envíen, es decir, primero con su familia, luego con un tutor o en tercer lugar que se haga cargo alguna institución marroquí que deben tener allí".

No obstante, el presidente autonómico ha dejado muy claro que la institución ceutí "siempre aplicará la ley" en el caso de estos menores para preservar su "interés superior".

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Vivas ha puntualizado que para el retorno de estos menores "el trabajo desde Ceuta y, por tanto, desde España se hará, porque el reagrupamiento del menor en su entorno debe ser lo normal por su propio interés".

El presidente ceutí espera que Marruecos "colabore" en este retorno. EFE