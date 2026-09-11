Rubén Peña se suma a la lista de bajas del Leganés para Tenerife

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Leganés (Madrid), 11 sep (EFE).- Rubén Peña, lateral del Leganés, es baja por lesión para el partido de este domingo contra el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López, según confirmó este viernes su entrenador, Rubén Albés, en rueda de prensa a dos días del duelo de la quinta jornada de LaLiga Hypermotion.

“Continuamos con las mismas bajas de la semana pasada y le sumamos a Rubén Peña”, confirmó el técnico en rueda de prensa.

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Rubén Albés mantendrá, por tanto, las ausencias de los laterales Enric Franquesa, Álvaro Tejero, el centrocampista Amadou Diawara y el delantero Unax del Cura, además de Rubén Peña, del que no desveló quién será su sustituto por el carril. EFE