La presidenta de Cepyme califica de "insostenible" la situación en Ceuta

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Albacete, 11 sep (EFE).- La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha pedido este viernes que se tome "cuanto antes" una decisión sobre la situación de los inmigrantes que entraron en Ceuta a finales de julio y ha instado a que "se tomen medidas" porque a su entender "la situación es insostenible".

De Miguel ha hecho esta valoración en declaraciones a los medios de comunicación en la sede la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA), donde se ha celebrado el Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), en el marco de la Feria de Albacete.

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La presidenta de Cepyme, que acaba de volver de Ceuta, ha lamentado la situación que vive la ciudad y ha denunciado cómo las pérdidas en el sector turístico son "del 100%" y también son muy elevadas en otras como las del comercio textil, con algunos de cuyos empresarios tuvo la ocasión de reunirse en su viaje a Ceuta.

Ha criticado que los ceutíes no sepan cuándo van a volver a la normalidad y "con el agravante de que no se está planteando ninguna solución" y ha opinado que no se puede "consentir" que en España haya "ciudadanos españoles que no puedan llevar una vida normalizada y que no sepan cuándo la van a poder llevar, porque aquí nadie está planteando ninguna solución a este problema".

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A su entender es una situación "que afecta a todos los españoles" porque "mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros". EFE

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