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Irene Montero formalizará este sábado su voluntad de liderar una candidatura de izquierdas a las generales

05/09/2026 La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante la celebración del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, en la sede nacional del partido, a 5 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
05/09/2026 La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante la celebración del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, en la sede nacional del partido, a 5 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, oficializará este sábado su determinación de liderar a la izquierda alternativa a través de una candidatura auspiciada por su partido a las próximas elecciones generales, con el deseo de que sea lo más amplia posible.

Así lo trasladará la también secretaria Política de Podemos, según han informado a Europa Press fuentes del partido 'morado', durante su intervención en el acto convocado en Madrid por su partido, con el lema 'Paz, casa, trabajo'.

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En abril del año pasado Podemos lanzó a Montero como su referente para liderar una candidatura de los 'morados' a los comicios generales, con mano tendida a otros sectores de la izquierda y de la sociedad civil. Un reto que la exministra asumió para volver a levantar una izquierda "fuerte" y no subordinada al PSOE. Sin embargo, el partido aún no ha definido su política de alianzas.

Su formación también defendió la posibilidad de un tándem electoral por el portavoz de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, tras un acto que compartieron ambos, aunque esa hipotética alianza no cristalizó y la formación dejó claro que no habrá convergencia con fuerzas estatales.

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Ahora, Montero volverá a visualizar su intención de comandar a la izquierda alternativa en las próximas elecciones en un contexto donde los partidos en el Gobierno del socio minoritario (Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid) aún carecen de candidato para encabezar la reedición de su coalición.

Podemos también ha lanzado sus primarias para elegir candidatos a las elecciones autonómicas y municipales, proceso al que se presentará la secretaria general de la organización, Ione Belarra, para encabezar la lista a las elecciones en la Comunidad de Madrid con el objetivo de volver a ser una fuerza con representación en el parlamento regional.

MONTERO TIENE UN AMPLIO ALCANCE EN LAS REDES

Las fuentes del partido han enfatizado que el objetivo de Montero es "articular una candidatura nítidamente de izquierdas y que aspira a ser lo más amplia posible". En su equipo, según han relatado, existe la "convicción" de que hay muchos votantes que pueden volver a movilizarse ante una propuesta de estas características, con propuestas "claras" y que hacen frente a las principales causas del malestar de millones de personas.

Además, la candidatura tendrá una "fuerte presencia" en las redes sociales, un espacio donde la extrema derecha ha "ganado terreno" en los últimos años pero en la que Montero ha logrado un amplio alcance. Destacan que los principales perfiles públicos de la eurodiputada ya suman un millón de seguidores y han experimentado un "fuerte crecimiento" en los últimos dos años, pues uno de ellos ha triplicado su número de seguidores y otro lo ha multiplicado por ocho. En especial, tal y como han destacado, Montero trabajará por llegar a los más jóvenes desde sus redes.

Durante el evento la eurodiputada y 'número dos' del partido presentará además los principales ejes sobre los que se articulará su candidatura, situando la mejora de las condiciones materiales de vida, los derechos sociales y la defensa de la faz "frente al avance de la extrema derecha, las guerras y el encarecimiento de la vivienda y los productos básicos".

JORNADA DE 35 HORAS Y SMI DE 1.800 EUROS

En ese sentido, Montero defenderá que la política "tiene que volver a lo básico", es decir, a aquello que se necesita "para poder vivir bien, y planteará cinco prioridades a desarrollar en el primer año de la próxima legislatura".

En ese compendio de medidas expondrá la necesidad de fijar precios justos para la vivienda, combatiendo la especulación, y una reducción de la jornada laboral para situarla en 35 horas semanales. También defenderá una subida del salario mínimo interprofesionales de 1.800 euros.

También expondrá la necesidad de bajar el coste de la vida, en especial los precios de los productos básicos, y su defensa de la paz oponiéndose al incremento del gasto militar. Finalmente, su discurso ahondará en la necesidad de luchar contra la emergencia climática y las violencias machistas.

En declaraciones en TVE, Irene Montero ha expresado su intención de ser candidata y que, pese a ser consciente de que las "cosas están difíciles", hay una mayoría que quiere una sociedad en la que se pueda vivir bien. Por ello, ha reivindicado que su candidatura quiere dar la batalla ante la ultraderecha.

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