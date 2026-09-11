El PP afirma que la huelga de médicos es "una huelga contra Sánchez"

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Madrid, 11 sep (EFE).- El Partido Popular ha afirmado este viernes que la huelga indefinida anunciada por todos los sindicatos médicos del país en protesta contra la reforma del estatuto marco es también una huelga contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

"Él y su ministra están en el conflicto. No en la solución", ha apuntado el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo en un comunicado en el que han acusado a Mónica García, titular de Sanidad, de ser la responsable por su "soberbia" su "imposición" y "falta de diálogo".

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Todos los sindicatos médicos del país han acordado iniciar el próximo 28 de octubre una huelga indefinida para protestar contra la reforma del estatuto marco y exigir al Ministerio de Sanidad que abra una "negociación real" que permita avanzar hacia uno propio para la profesión.

Según el PP, el estatuto marco nunca debió haber salido del Consejo de Ministros sin el apoyo de los profesionales sanitarios y sin el acuerdo con las comunidades autónomas, que son quienes gestionan el día a día del Sistema Nacional de Salud.

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El partido afirma además que ni siquiera dentro del Gobierno ven viable esta norma porque Sanidad "no ha calculado el coste real de la reforma" ni ha explicado cómo piensa financiarla ni cómo va a ampliar el número de profesionales suficiente como para llevarla a cabo.

Aún así, añade el texto, en lugar de parar la norma Sánchez dio el visto bueno y la ha llevado al Congreso "de forma totalmente irresponsable".

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El Gobierno ha convertido a los pacientes en "rehenes del conflicto", añade la formación, pues las listas de espera aumentarán y sufrirán la cancelación o el retraso de millones de citas e intervenciones. EFE