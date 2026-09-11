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El déficit público aumenta un 6,4 % en el primer semestre, hasta los 33.668 millones

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Madrid, 11 sep (EFE).- El déficit del conjunto de las administraciones públicas españolas, con la excepción de las locales, alcanzó en el primer semestre del año los 33.668 millones de euros, un 6,4 % más que en la primera mitad de 2025, con lo que el desfase se situó en el 1,89 % del PIB.

El Ministerio de Hacienda ha publicado este viernes los datos de ejecución presupuestaria de los seis primeros meses del año, en los que se observa un aumento del gasto público de 28.131 millones de euros, superior al de los ingresos (26.107 millones), a pesar de los menores desembolsos asociados a la dana.

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Hacienda también ha avanzado los datos del Estado hasta julio, un periodo en el que el déficit de este subsector se disparó en un 13,5 %, hasta los 44.539 millones (2,5 % del PIB), tras registrar un fuerte aumento del gasto. EFE

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