Torretta pisa el acelerador en la moda masculina urbana en la pasarela de Madrid

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María Muñoz Rivera

Madrid, 10 sep (EFE).- En un formato "íntimo y cercano", en su propio taller como hacían los clásicos, Roberto Torretta ha presentado en Omoda Madrid es Moda dos colecciones: una línea masculina para este otoño con el abrigo de paño como pieza estrella y una colección de invitada para la primavera 2027 marcada por los cortes depurados.

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"Queríamos que se vieran las prendas de cerca, que se pudieran apreciar las terminaciones y remates de cada una de ellas con un formato controlado y con poca gente", ha dicho Roberto Torretta a EFE antes del "pase de modelos" este jueves.

Esta es la primera vez que Torretta ha presentado su línea masculina en pasarela y lo ha hecho con una propuesta en la que colores oscuros como el chocolate y azul marino son protagonistas para teñir abrigos de paño cortos y midi, de grandes solapas, piezas urbanas y funcionales.

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"Diría que el abrigo es la prenda esencial de esta colección", resume Torretta, sobre los diseños masculinos, en estilismos acompañados por grandes bolsos de piel rematados en pelo tipo 'tote', chaquetas, corbatas y camisas de tonalidades neutras y oscuras que la firma ha lanzado a la venta simultáneamente a la presentación.

En la línea femenina de la firma ha sido fiel a los vestidos de invitada en tonalidades corales, rosas, beiges y azules, con cortes fluidos y limpios, un sello inconfundible de Torretta.

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Dos estampados botánicos han acompañado a vestidos monocolor de corte largo con escote 'halter' o drapeados en la cadera, una tendencia que han adoptado desde la coherencia de la firma. "Hemos integrado tendencias en la línea de mujer, pero siempre con nuestro estilo" detalla el creador.

Crepés y sedas brillantes han sido los tejidos predominantes, estilismos que ha acompañado con maxigafas de sol y sandalias en antelina de tipo chancla en beiges, negros o estampado animal. EFE

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(foto)