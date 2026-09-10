Raúl Fernández insiste en que su objetivo es ser "el mejor piloto independiente"

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Redacción deportes, 10 sep (EFE).- El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), séptimo en la clasificación provisional del mundial de MotoGP, insiste antes del inicio del Gran Premio de San Marino en Misano Adriático que su objetivo es ser "el mejor piloto independiente".

"Al final nuestro objetivo, y viendo ya que somos, en mi caso, un piloto regular, será intentar ser el primer piloto independiente", explica el madrileño, quien recalca que a partir de ahí, si puede intentar "rascar en el Mundial", será increíble y si no, pues "aprender para el futuro".

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"A partir de ahí me quiero divertir y quiero intentar luchar por ganar más carreras", comenta el vencedor de la prueba de Silverstone (Gran Bretaña), que se centra "en el buen sentido", en "molestar" un poco en el Mundial y ser "el piloto que da la sorpresa, pero sin molestar a los demás y con todo mi respeto a los que se juegan el mundial".

Al referirse a Marc Márquez cree que el de Misano Adriático "no es un circuito muy favorable para él", pues desde su punto de vista tiene "mucha adherencia para las Aprilia" y que hay muchas curvas de derecha.

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Pero recuerda que "a partir de aquí, llegará Austria, en el que otra vez irá bien" y a la hora de mirarlo en perspectiva, afirma que "hasta que no llegue Portugal no se sabrá quién está ahí en el Mundial".

Raúl Fernández no se ve como candidato al título, pero reconoce que no puede pensar así "hasta que los números digan que no todo puede pasar". EFE

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