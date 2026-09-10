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La Comic-Con Málaga calienta motores con más talento y nueva estructura para evitar colas

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Málaga, 10 sep (EFE).- La San Diego Comic-Con Málaga calienta ya motores, a veinte días del inicio de su segunda edición, con una programación que alcanza las 300 horas de contenido, más "talento" y caras nuevas invitadas, y una nueva estructura para "reordenar" los flujos de público y evitar los problemas de colas del año pasado.

La edición de 2026, que se desarrollará del 1 al 4 de octubre en la capital de la Costa del Sol, amplía su superficie y superará los 85.000 metros cuadrados -unos 25.000 más-, con mucho más espacio exterior, como una carpa de 50.000 metros cuadrados con noventa estantes para artistas invitados, ha detallado la organización.

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En esta ocasión no habrá un invitado de honor como lo fue Arnold Schwarzenegger el año pasado.

El objetivo de público, según los organizadores, no será superar las cifras totales del año pasado, de unos 90.000 asistentes, sino que la experiencia sea más satisfactoria, sin tantas aglomeraciones.

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El director de la Comic-Con Málaga, Fernando Piquer, ha expuesto, en la presentación este jueves de la programación, que el objetivo es crear un evento "pensado para el fan" y para ello se ha apostado por mejorar la experiencia y se apuesta por grandes nombres del cine, las series, el cómic, el anime y los videojuegos.

Entre los nuevos invitados especiales anunciados están la actriz Aya Cash (The Boys), el actor de doblaje Charles Martinet (Mario Bros), los dibujantes Kenny Ruiz y Jordi Lafebre o el pintor de miniaturas Ángel Giráldez, entre otros.

Entre los nombres ya anunciados en cine y serie, estarán Elijah Wood, Karl Urban y Sean Astin de 'El señor de los anillos'; Christopher Lambert; Casper Van Dien, Dina Meyer, Michel Ironside, Jake Busey y Denise Richards de 'Starships Troopers'; Jason Lee; Mira Sorvino; o Iñaki Godoy, Emily Ruddd y Taz Skylar, de 'One Piece'.

El cómic traerá a John Romita Jr, quien además ha creado el cartel del evento con dos superhéroes sobre la torre norte de la Catedral de Málaga. También estarán Jorge Jiménez (Batman), Michael Golden (Doctor Strange); Rick Leonardi y Pepe Larraz (X-Men); o Dan Mora (Superman).

El creador de 'Lemmings' y 'Grand Theft Auto', Dave Jones, encabeza el cartel de videojuegos, en el que también estará Yoshihiro Ueda, de 'Dragon Ball', y Akira Yamaoka, compositor de 'Silent Hill'.

A nivel español, se podrá ver el reencuentro de la exitosa serie de 'Los Serrano', con sus principales actores.

Habrá también una sesión de dibujo con Yoichi Takahashi, creador de 'Campeones' y, en su primera visita a Europa, los autores Macchiro y Subaru conversarán sobre Bibliomanía. En animación, Sony llevará a la Comic-Con 'Messi and the Giants'.

Como novedad, habrá una aplicación en la que los fans podrán informarse de sus artistas favoritos y filtrar y ordenar su propia agenda, para planificar la convención y sacarle el máximo partido. Las reservas de eventos se abrirán el 25 de septiembre.

ebg/avl/jdm

(Foto) (Vídeo)

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