El Dépor busca su primera victoria ante un Real Madrid sin margen de error

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A Coruña, 10 sep (EFE).- El Deportivo buscará este viernes su primera victoria de la temporada frente al Real Madrid en Riazor, a donde el equipo blanco llega con dudas tras su pinchazo ante el Eibar.

La falta de pegada condenó al Real Madrid frente al conjunto vasco, ya que las jugadoras de dirigidas por Pau Quesada disfrutaron de numerosas ocasiones para romper el 0-0 inicial.

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Enfrente estará un Dépor que sumó un sufrido triunfo en Tenerife frente al Costa Adeje, pese a jugar los últimos minutos en inferioridad por la expulsión de Carla Castiñeyras, que cumplirá sanción frente al Real Madrid.

El técnico gallego, Alberto Rodríguez, también tiene las bajas de las lesionadas Merle Barth, Eva Alonso y Lucía Rivas, además de Ainoa Gómez y Marisa García, que se encuentran jugando el Mundial Sub20 con España.

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Hace apenas un mes, ambos equipos se midieron en el último partido de pretemporada en la Ciudad Real Madrid, donde Lucía Pardo adelantó al Dépor y, en apenas ocho minutos, Oihane San Martín y Pau Rubio remontaron el duelo para el conjunto madridista.

El partido de mañana, con el que se abrirá la tercera jornada de Liga F Moeve, comenzará a las 20.45 horas en el estadio municipal de Riazor. EFE

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