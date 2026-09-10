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Detenidos tres patrones que llevaron a 22 migrantes a Formentera en una lancha robada

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Ibiza, 10 sep (EFE).- La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a tres patrones que trasladaron a 22 personas migrantes desde el norte de África hasta las costas de Formentera en una lancha de recreo robada previamente en la zona de Talamanca, en Ibiza.

Los tres hombres han sido arrestados por delitos de tráfico de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por favorecimiento de la inmigración ilegal y por el robo de uso de embarcación, y uno de ellos también por resistencia a la autoridad, han informado este jueves ambos cuerpos policiales.

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La embarcación robada, equipada con un motor de 250 caballos, fue detectada por la Guardia Civil en aguas próximas a Formentera e interceptada con el apoyo de Salvamento Marítimo.

El patrón principal se arrojó al mar cuando se encontraba cerca de la costa de Formentera para intentar evitar su detención y en abril ya fue detenido en un operativo similar.

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Los agentes constataron además que otros dos hombres habrían participado en el gobierno de la lancha durante la travesía, por lo que también fueron arrestados.

La investigación incluyó la verificación técnica de la embarcación, que permitió confirmar que había sido robada días antes en la zona de Talamanca.

El uso de lanchas deportivas equipadas con motores de gran potencia permite acortar "drásticamente" los tiempos de travesía desde el norte de África.

Además, advierten de que estas embarcaciones incrementan el riesgo para sus ocupantes debido al exceso de carga y a la elevada velocidad que pueden alcanzar. EFE

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