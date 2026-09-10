Borra (CSIF): Las emergencias evidencian que las plantillas están con alfileres en España

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Ceuta, 10 sep (EFE).- El presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha afirmado que las "emergencias" que se producen en España, como la covid o ahora la "invasión" en Ceuta, ponen de manifiesto que las plantillas de trabajadores están "cogidas con alfileres".

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, Miguel Borra ha afirmado que en el momento en que se produce una situación de "emergencia" las plantillas de los diferentes servicios son "cortas", y ha apuntado a que en la Administración General del Estado "más de la mitad se puede jubilar en unos diez años".

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El dirigente nacional ha indicado que lo ocurrido en Ceuta evidencia que "los servicios públicos deben ser de calidad y que los ciudadanos tengan una vida con normalidad" y ha pedido la implicación de la Unión Europea (UE) "porque Ceuta no es una cuestión local sino de la UE y que sea solo Ceuta la que resuelva el problema no es normal porque España y la UE deben estar a la altura de las circunstancias".

Por este motivo, ha anunciado una visita la próxima semana a Bruselas "para recomendar, entre otras cosas, que los eurodiputados vengan a Ceuta y vean las zonas".

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Asimismo, ha reclamado un "plan extraordinario y estable" para Ceuta que afecte a los diferentes servicios como los efectivos policiales "suficientes", refuerzos de la sanidad, atención a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y "en general para reactivar también la economía".

Ha puesto en valor el "sacrificio del pueblo de Ceuta y el servicio que están prestando los empleados públicos ya que están doblando hasta turnos, como es el caso de los 140 agentes de la Policía Local".

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También ha avanzado que CSIF va a activar un gabinete de riesgos psicosociales "porque las consecuencias se verán un poco después debido a la presión sobre los trabajadores que tienen que ejercer como empleados y luego como ciudadanos".EFE

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