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Borra (CSIF): Las emergencias evidencian que las plantillas están con alfileres en España

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Ceuta, 10 sep (EFE).- El presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha afirmado que las "emergencias" que se producen en España, como la covid o ahora la "invasión" en Ceuta, ponen de manifiesto que las plantillas de trabajadores están "cogidas con alfileres".

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, Miguel Borra ha afirmado que en el momento en que se produce una situación de "emergencia" las plantillas de los diferentes servicios son "cortas", y ha apuntado a que en la Administración General del Estado "más de la mitad se puede jubilar en unos diez años".

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El dirigente nacional ha indicado que lo ocurrido en Ceuta evidencia que "los servicios públicos deben ser de calidad y que los ciudadanos tengan una vida con normalidad" y ha pedido la implicación de la Unión Europea (UE) "porque Ceuta no es una cuestión local sino de la UE y que sea solo Ceuta la que resuelva el problema no es normal porque España y la UE deben estar a la altura de las circunstancias".

Por este motivo, ha anunciado una visita la próxima semana a Bruselas "para recomendar, entre otras cosas, que los eurodiputados vengan a Ceuta y vean las zonas".

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Asimismo, ha reclamado un "plan extraordinario y estable" para Ceuta que afecte a los diferentes servicios como los efectivos policiales "suficientes", refuerzos de la sanidad, atención a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y "en general para reactivar también la economía".

Ha puesto en valor el "sacrificio del pueblo de Ceuta y el servicio que están prestando los empleados públicos ya que están doblando hasta turnos, como es el caso de los 140 agentes de la Policía Local".

También ha avanzado que CSIF va a activar un gabinete de riesgos psicosociales "porque las consecuencias se verán un poco después debido a la presión sobre los trabajadores que tienen que ejercer como empleados y luego como ciudadanos".EFE

(Foto)

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