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72-75. Puerto Rico sucumbe ante la China de Xu Han y se despide de la Copa del Mundo

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Berlín, 09 sep (EFE).- Puerto Rico dijo adiós este miércoles a la Copa del Mundo femenina de Berlín tras caer ante China en un partido que se mantuvo igualado hasta los instantes finales y que decidió la pívot de las New York Liberty, Xu Han, que con 14 puntos en el último cuarto fue clave para desequilibrar la balanza del lado asiático.

El marcador se mantuvo equilibrado hasta el inicio del último asalto, cuando Han entró en trance y estableció una ventaja de cinco puntos (59-64) que Puerto Rico salvó en un primer momento (66-66) hasta que poco después entre la propia Han y Xinyu Luo dejaron sentenciado el choque (66-72).

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Imane McGee Stafford y Arella Guirantes apuraron las opciones boricuas (70-72) pero sin tiempos muertos, el conjunto centroamericano sólo pudo mandar a China a la línea de tiros libres (72-75).

Frente a los números de Han (21 puntos, 11 rebotes y 21 de valoración), Trinity San Antonio se erigió como la gran líder de ‘Las Guerreras’ con 24 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias, 5 robos y 35 de valoración.

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Fue precisamente San Antonio quién saltó con más intención al parqué del Berlín Arena. La base del Basket Landes francés encadenó nueve puntos casi consecutivos de inicio y lideró a las suyas hasta el 12-13.

La salida a pista de Ziyu Zhang permitió a China encontrar el aro con mayor facilidad (14-18) y aunque Puerto Rico frenó a tiempo el impacto de la jugadora más alta de esta Copa del Mundo, el cuadro asiático acabó el primer cuarto por delante (21-24).

El segundo periodo comenzó con el intercambio de canastas. Primero Puerto Rico sumó con los triples de Jacqueline Benítez y de McGee Stafford (32-31) y luego China anotó por medio de Zhang (36-37).

El cruce de canastas rápidas continuó hasta el 40-41 del descanso pero tras el paso por los vestuarios el partido bajó el ritmo y las canastas llegaron a cuentagotas.

No fue hasta pasados los tres minutos de la reanudación que Saiqi Jia abrió la lata (40-43) y recibió la rápida respuesta de Bénitez (43-43).

Sólo en el último minuto del tercer asalto los dos equipos retomaron el ritmo de la primera parte y entre la vuelta a pista de Zhang y dos triples de San Antonio el marcador reflejó el 53-52 que dio paso al último asalto.

China ejecutó un rápido parcial de 0-4 que obligó a Jerry Batista a parar el choque (55-56) y en ese momento a todo o nada aparecieron los nombres propios: Han clavó siete puntos seguidos y San Antonio respondió con otros cuatro (59-64).

El equipo asiático estuvo a punto de romperlo pero un 2+1 de McGee Stafford dio vida a Puerto Rico (62-64).

Entre Guirantes y Pamela Rosado devolvieron el empate (66-66) pero Han siguió liderando a las suyas y con un triple suyo y otro de Luo se abrió una distancia pequeña pero inalcanzable (66-72) para un Puerto Rico al que sólo le quedó tiempo para buscar la falta y remar hasta el 72-75 final con el que se despide del Mundial.

Ficha técnica:

72- Puerto Rico (21+19+13+19): Jones (-) San Antonio (24), Guirantes (14), McGee Stafford (16), Solis (2) -inicial- De León (-), Meléndez (-), Rosado (2), Roma (2), González (4),Pagan (2), Benitez (6).

75 - China (24+17+11+23): Manman Zhang (3), Yang (15), Luo (10), Han (21), Mingling Chen (4) -inicial- Li (-), Wang (7), Tang (-), Yujie Chen (-), Ziyu Zhang (13), Sun (-), Jia (2).

Árbitros: Wojciech Liska (POL), Carlos Peralta (ECU), James Griguol (AUS)

Incidencias: Partido correspondiente a la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Mundo de Berlín disputado en el pabellón Berlín Arena ante 3511 personas.

EFE

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ip/asc

(FOTO)

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