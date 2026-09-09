3-0. España gana otra vez a Polonia y celebra el histórico gol 100 de Vane Sotelo

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Redacción deportes, 9 sep (EFE).- La selección española femenina de fútbol sala volvió a imponerse a Polonia en su segundo amistoso, en un encuentro que dominó de principio a fin y que tuvo como grandes protagonistas a Irene Córdoba, autora de un doblete, y Vane Sotelo, que alcanzó los 100 goles con la camiseta del combinado nacional.

España salió decidida y apenas necesitó veinte segundos para generar la primera ocasión. Elena encontró con un saque largo a Irene Córdoba, que controló de forma magistral, aunque su remate no encontró portería.

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Las de Clàudia Pons monopolizaron el balón durante buena parte del primer periodo, con posesiones largas y una circulación fluida. Antía Pérez e Irene Córdoba protagonizaron otra buena acción ofensiva, pero el disparo volvió a marcharse fuera.

En el tramo final, España dispuso de dos lanzamientos de diez metros por faltas acumuladas de Polonia. Vane Sotelo no pudo aprovechar ninguno: el primero lo detuvo Andzelika Dabek y el segundo acabó estrellándose contra el poste. Al descanso se llegó con empate sin goles (0-0).

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Tras el paso por vestuarios, España mantuvo su dominio y encontró finalmente el premio en el minuto 22, cuando Irene Córdoba abrió el marcador (1-0). Poco después, la jugadora volvió a aparecer para firmar el 2-0 tras una recuperación de Cecilia en campo rival.

Polonia volvió a entrar en bonus de faltas a falta de seis minutos para la conclusión. Y a tres minutos del final llegó el momento más especial del encuentro: Vane Sotelo convirtió su lanzamiento para alcanzar los 100 goles con la selección española absoluta femenina, una cifra histórica que confirmó su condición de máxima goleadora del combinado nacional.

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Ficha técnica:

3. España: Elena, Antía Pérez, Martita, Irene Samper e Irene Córdoba-cinco inicial-Mayte Mateo, Ale de Paz, Laura Sánchez, Eva, María Sanz, Cecilia, Vane Sotelo y Ari.

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0. Polonia: Andzelika Dabek, Klaudia Kubaszek, Izabela Tracz, Katarzyna Wodarczyk y Maja Fal -cinco inicial-, Julia Sieczka, Górecka, Zuzanna Maronde, Julia Szostak, Julia Basta, Natalia Matuszewska y Wioleta Myjak.

Árbitros: Melanie Rodríguez y Jorge González. Amonestaron a la española Eva.

Goles. 1-0. Min.22. Irene Córdoba. 2-0. Min.29. Irene Córdoba. 3-0. Min.38. Vane Sotelo.

Incidencias. Partido internacional disputado en el Pabellón de La Marazuela. EFE

jmd/jl