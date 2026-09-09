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3-0. España gana otra vez a Polonia y celebra el histórico gol 100 de Vane Sotelo

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Redacción deportes, 9 sep (EFE).- La selección española femenina de fútbol sala volvió a imponerse a Polonia en su segundo amistoso, en un encuentro que dominó de principio a fin y que tuvo como grandes protagonistas a Irene Córdoba, autora de un doblete, y Vane Sotelo, que alcanzó los 100 goles con la camiseta del combinado nacional.

España salió decidida y apenas necesitó veinte segundos para generar la primera ocasión. Elena encontró con un saque largo a Irene Córdoba, que controló de forma magistral, aunque su remate no encontró portería.

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Las de Clàudia Pons monopolizaron el balón durante buena parte del primer periodo, con posesiones largas y una circulación fluida. Antía Pérez e Irene Córdoba protagonizaron otra buena acción ofensiva, pero el disparo volvió a marcharse fuera.

En el tramo final, España dispuso de dos lanzamientos de diez metros por faltas acumuladas de Polonia. Vane Sotelo no pudo aprovechar ninguno: el primero lo detuvo Andzelika Dabek y el segundo acabó estrellándose contra el poste. Al descanso se llegó con empate sin goles (0-0).

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Tras el paso por vestuarios, España mantuvo su dominio y encontró finalmente el premio en el minuto 22, cuando Irene Córdoba abrió el marcador (1-0). Poco después, la jugadora volvió a aparecer para firmar el 2-0 tras una recuperación de Cecilia en campo rival.

Polonia volvió a entrar en bonus de faltas a falta de seis minutos para la conclusión. Y a tres minutos del final llegó el momento más especial del encuentro: Vane Sotelo convirtió su lanzamiento para alcanzar los 100 goles con la selección española absoluta femenina, una cifra histórica que confirmó su condición de máxima goleadora del combinado nacional.

Ficha técnica:

3. España: Elena, Antía Pérez, Martita, Irene Samper e Irene Córdoba-cinco inicial-Mayte Mateo, Ale de Paz, Laura Sánchez, Eva, María Sanz, Cecilia, Vane Sotelo y Ari.

0. Polonia: Andzelika Dabek, Klaudia Kubaszek, Izabela Tracz, Katarzyna Wodarczyk y Maja Fal -cinco inicial-, Julia Sieczka, Górecka, Zuzanna Maronde, Julia Szostak, Julia Basta, Natalia Matuszewska y Wioleta Myjak.

Árbitros: Melanie Rodríguez y Jorge González. Amonestaron a la española Eva.

Goles. 1-0. Min.22. Irene Córdoba. 2-0. Min.29. Irene Córdoba. 3-0. Min.38. Vane Sotelo.

Incidencias. Partido internacional disputado en el Pabellón de La Marazuela. EFE

jmd/jl

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