Rufián acusa al Gobierno de entregar su "dignidad" en Ceuta y dice que "no se sostiene" que Marruecos no esté implicado

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado este jueves al Gobierno de estar entregando su "dignidad" con su respuesta a la crisis migratoria de Ceuta y ha afirmado que "no se sostiene" que Marruecos no esté implicado en la entrada masiva e irregular de unas 80.000 personas registrada a finales de julio en la ciudad autónoma.

Durante su intervención en el Pleno extraordinario del Congreso sobre esta crisis, Rufián ha acusado directamente al país vecino de haber enviado a la frontera a esas personas para "cargarse al Gobierno de España", y ha vinculado esta actuación con el apoyo a Rabat de los Gobiernos de los Estados Unidos e Israel.

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En este contexto, ha reprochado al Ejecutivo que trate de justificar su posición y ha aludido a las imágenes de furgones y camiones cargados de gente revelado por el informe enviado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) "mientras la Policía marroquí permanecía mirando como las vacas al tren". También ha mencionado declaraciones de ministros marroquíes sobre la soberanía de Ceuta y Melilla.

Rufián ha planteado que existen dos posibles explicaciones para la posición del Gobierno exculpando la participación del régimen alauí. La primera, que ha calificado de "conspiranoica" y ha dicho que no se cree, estaría relacionada con que Marruecos dispusiera de determinada información; mientras que la segunda sería que el país vecino hubiera planteado a España "una guerra que no pueden ganar".

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HA HABIDO UN ATAQUE UTILIZANDO A LA GENTE COMO "CARNE DE CAÑÓN"

"Han atacado a su país. Esto es un ataque, es utilizar a la gente como carne de cañón y díganlo, que no pasa nada, o sí, o sí pasa", ha reclamado al Gobierno, preguntándose a continuación qué consecuencias tendría reconocerlo.

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El portavoz republicano ha relacionado además la actuación del Ejecutivo con su política respecto al Sáhara Occidental. "Con el Sáhara, ustedes entregaron su credibilidad en pos de una supuesta diplomacia genial", ha afirmado, para añadir: "Ustedes ahora están entregando su dignidad".

En este punto, Rufián ha comparado, "salvando las distancias", la gestión del Ejecutivo actual en esta crisis con la actuación "terriblemente miserable" del Gobierno de José María Aznar durante los atentados del 11 de marzo de 2004, que en primer momento atribuyeron a ETA. "Es que lo de ahora no se sostiene. Por ningún lado", ha apostillado.

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A su juicio, "ante el reto migratorio no sirven ni la criminalización de unos ni la negación de otros". "Frente al reto de la migración, orden, inclusión, integración, derechos y obligaciones. Quien la hace, la paga. Te llames Antonio, te llames Dimitri o te llames Hassan", ha proclamado.

En este sentido, ha defendido recuperar las vías legales de entrada y ha rechazado que convertir Europa en "una urbanización con porteros más grandes y con armas más fuertes" vaya a solucionar la situación.

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Respecto a las miles de inmigrantes que permanecen en Ceuta, Rufián ha pedido que sean atendidos "con celeridad" y "devueltos con dignidad", al tiempo que ha advertido de que la inmigración y la vivienda son dos de los grandes problemas a los que, a su juicio, debe responder la izquierda.