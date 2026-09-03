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El PSOE aparta a Enma López de la dirección del grupo en el Ayuntamiento de Madrid

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Madrid, 3 sep (EFE).- El PSOE-M ha decidido apartar a su portavoz adjunta en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, de la dirección del grupo municipal, según han confirmado a EFE este jueves fuentes cercanas a la concejala.

Enma López se presentó a las primarias para encabezar la lista del PSOE para el Ayuntamiento de Madrid en las elecciones locales previstas para el próximo año, enfrentándose así a la actual líder socialista en el consistorio, Reyes Maroto, que finalmente se impuso con 1.045 votos, frente a los 841 cosechados por la concejala.

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La candidatura de López cogió por sorpresa a la exministra de Industria, que llegó a considerar su decisión una "deslealtad" hacia ella y hacia el proyecto socialista, al haber concurrido ambas en la misma candidatura a las elecciones municipales de 2023 encabezada por Maroto.

Las diferencias entre ambas también quedaron patentes en la recta final de la campaña. Mientras Maroto eludió responder si incorporaría a López a su equipo en caso de imponerse en las primarias, la portavoz adjunta aseguró que, en caso de ganar, sí contaría con la actual portavoz porque, a su juicio, el PSOE "no puede permitirse el lujo de desperdiciar el talento". EFE

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