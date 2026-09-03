El comité de Seat ve inaceptable que la marca pueda desaparecer y apela a los gobiernos

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Barcelona, 3 sep (EFE).- El comité de empresa de Seat ha considerado "inaceptable" que la histórica marca Seat pueda llegar a desaparecer y por ello ha apelado a las administraciones públicas a evitarlo.

En declaraciones a EFE, el presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero (UGT), se ha referido así a la publicación, por parte del semanario económico alemán 'WirtschaftsWoche', de que Volkswagen planea retirar la marca Seat del mercado a finales de 2029.

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Carnero ha recordado que la electrificación de Seat, compañía que cuenta con las marcas Seat y Cupra, ha requerido 10.000 millones de inversión y que este plan ha comportado también fondos públicos, por lo que "si desapareciera la marca, alguien tendría que pedir responsabilidades al consorcio alemán", ha subrayado.

"Si esto fuera cierto, habría que montar un plan B para buscar un alternativa", ha indicado en alusión a la hipotética desaparición de la marca Seat.

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En este contexto, Carnero ha insistido en la importancia de lograr una segunda plataforma de vehículos eléctricos en la planta de Martorell (Barcelona) para garantizar el futuro del empleo en la empresa.

En cualquier caso, el representante sindical ha asegurado que se trata de una "filtración" a un medio alemán poco antes de que se reúna mañana el consejo de supervisión de Volkswagen, por lo que ha apelado a la "cautela" ante una información "que no sabemos si es real o no".

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Precisamente, Matías Carnero forma parte del consejo de supervisión del grupo Volkswagen al asumir ese puesto en representación del sindicato alemán IG Metall.

Carnero ha adelantado que pedirá explicaciones al comité ejecutivo del grupo sobre la veracidad de esa información, ya que si fuera real esa noticia supondría "poner en la diana" a la marca Seat en un plazo de apenas tres años.

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Con todo, ha remarcado que aún debe abordarse qué estructura planea adoptar el consorcio para los próximos años tras los recortes que llevará a cabo.

Asimismo, Carnero cree que también ha llegado el momento de que las administraciones públicas "se impliquen y pidan responsabilidades" al consorcio alemán para mantener la fabricación de vehículos de la marca Seat.

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El consejo de supervisión de Volkswagen se reúne mañana para discutir los planes de ahorro de la compañía, que pueden suponer el cierre de cuatro fábricas en Alemania (Zwickau, Emden, Hannover y la de Audi en Neckarsulm), aunque no está todavía decidido, y más recortes de miles de empleos en todo el mundo.

El grupo Volkswagen atraviesa una difícil situación debido al aumento de la competencia de los fabricantes chinos, la caída de sus ventas en China y a los aranceles de Estados Unidos. EFE

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