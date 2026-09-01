El Banco de España confirma la subida del euríbor en agosto, que cerró en el 2,954 %

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Madrid, 1 sep (EFE).- El Banco de España ha confirmado este martes que el euríbor a un año, índice de referencia para la mayoría de las hipotecas variables, cerró agosto en el 2,954 % frente al 2,855 % del pasado julio, situándose en su tasa más alta desde hace dos años.

El euríbor, que en agosto de 2025 estaba en el 2,114 %, ha subido 0,84 puntos en los últimos doce meses y en agosto ha superado dos días el 3 %, del que se ha quedado cerca la media mensual.

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La consecuencia directa de esta subida será para los hipotecados cuya revisión anual corresponda al mes de agosto.

Una hipoteca media de 150.000 euros, a 25 años y con un interés del euríbor más el 1 %, tendrá un incremento anual de unos 800 euros, y si el préstamo es de 300.000 euros, con las mismas condiciones, el alza en las cuotas será de unos 1.600 euros.

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En junio, según la última estadística del INE difundida la semana pasada, la hipoteca media era de 178.365, que, contratada con una hipoteca variable de euríbor más el 1 %, se encarecerá en más de 900 euros al año.

Los expertos atribuyen la subida del euríbor a que el mercado está descontando que el Banco Central Europeo (BCE) en su reunión del 10 de septiembre moverá al alza los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %, para intentar detener la inflación y algunos no descartan otra subida en diciembre.

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En opinión de Ebury, que no vislumbra nuevas subidas de tipos del BCE más allá de la que va a haber en este mes de septiembre, al euríbor a 12 meses le podría quedar algo de margen alcista, aunque el repunte inmediatamente posterior a la reunión del BCE de este mes debería ser relativamente moderado, dado que la subida que decidirá está plenamente descontada.

El euríbor ha girado al alza en 2026 debido a las consecuencias que está teniendo la inflación generada por el conflicto en Oriente Medio en los tipos de interés.

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En el caso del euríbor, cualquier expectativa de una subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) acaba reflejándose en él y es lo que está ocurriendo.

Hasta el momento la subida del euríbor no está teniendo consecuencias sobre la firma de hipotecas, según los últimos datos del INE correspondientes al mes de junio, en el que volvieron a crecer y alcanzaron su cifra más alta en ese mes en 16 años.

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Según la directora de Estudios del portal inmobiliario Fotocasa, María Matos, los datos de junio no recogen el cambio de las condiciones monetarias y financieras de los últimos meses.

En opinión de Matos, el efecto del nuevo escenario de tipos comenzará a apreciarse en los próximos meses y prevé que el mercado hipotecario se desacelere a medida que las nuevas condiciones financieras se trasladen completamente a las operaciones. EFE

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